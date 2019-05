De l'ail et des agrumes contre les rots des vaches

On le sait, les vaches polluent. Beaucoup. Les ruminants «nuisent tout autant au climat que les voitures, les camions et les avions combinés, selon la Fondation Suisse pour le Climat. Le méthane qui se forme dans leur estomac est bien plus nocif que le CO2.» La fondation a donc accordé 200 000 francs de subsides à une PME romande Zaluvida, basée à Rolle, produisant un complément alimentaire naturel à base d’ail et d’agrume, appelé «Mootral».

Alors que la légende veut que ce soit leurs pets qui soient en grande partie responsable du trou de la couche d’ozone, ce sont surtout les rots produits pendant la rumination qui sont les principales responsables de leur forte production de carbone.

Le complément doux aux estomacs des vaches permettrait de les faire mieux digérer - et de réduire jusqu’à 38% de leurs émissions de méthane, selon les expériences menées par l’entreprise. Mootral présente donc une solution pour réduire avec effet immédiat les émissions de carbone, et ce sans coûts prohibitifs pour les agriculteurs. «Cette solution démontre que pour réduire les émissions des vaches ni des milliards d’investissements, ni de nouvelles infrastructures, ni de nouvelles interdictions ou lois ne sont nécessaires, écrit le directeur de Zaluvida Christoph Staeuble. Au lieu de baisser la consommation de viande ou d’en augmenter les taxes, cette solution n’impose pas de restrictions au consommateur.»

12 tonnes de CO2 par an

Grâce à ce coup de pouce, la PME pourra ainsi vendre son complément alimentaire à un prix réduit dans un premier temps. Une mesure nécessaire, car le temps presse, selon Vincent Eckert, directeur de la Fondation Suisse pour le Climat. «Il est important que de telles mesures soient adoptées rapidement, car, au cours des 12 prochaines années, l’humanité doit réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’année 1990».

Or, selon les calculs de Mootral, plus de 1,5 milliard de vaches peuplent les prés de cette planète et, selon les dernières estimations, elles seront 2,5 milliards d’ici à 2050. Une bête produit à elle seule 500 litres de méthane par jour. Compte tenu du fait que le méthane est 86 fois plus puissant que le CO2, une vache émet au final l’équivalent de 12 tonnes de CO2 par an.

Succès grandissant

La Fondation Suisse pour le Climat est une fondation indépendante d’utilité publique placée sous la surveillance de la Confédération. Son rôle est d’encourager les entreprises qui souhaitent contribuer davantage à la protection du climat par une utilisation efficace et ciblée des recettes provenant de la taxe CO2. Créée en 2008, la fondation connaît un succès grandissant. «La gamme de projets soumis est énorme», se réjouit Vincent Eckert. «Les PME s’activent de toutes parts en faveur de la lutte contre le changement climatique. C’est exactement ce qui doit être fait si nous voulons prévenir ses effets les plus dévastateurs.» (24 heures)