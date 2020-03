De l’amende à la prison: ce qui guette les réfractaires

La Suisse est désormais en «situation extraordinaire» pour ralentir la propagation du Covid-19, protéger les personnes à risque et éviter la surcharge des structures médicales. Mais que risque celui qui ne respecterait pas les nouvelles consignes? Qu’encourt la personne qui laisserait son bar ou son salon de coiffure ouvert ou celle qui organiserait une fête privée avec 30 amis dans son appartement? Tour d’horizon.

Ouvrir son bar, un délit

Au pays du fédéralisme, rien n’est simple. Ainsi, des sanctions peuvent être prononcées à deux niveaux: pour non-respect des mesures fédérales, mais aussi pour entorse aux décisions spécifiques prises par chaque Canton. «Un citoyen peut enfreindre deux dispositions différentes. Dans les deux cas, il peut y avoir une dénonciation avec des sanctions», confirme Jean-Christophe Sauterel, directeur de la communication de la police cantonale vaudoise. De plus, les peines prononcées peuvent être différentes de Martigny à Carouge. «L’harmonisation du niveau des sanctions dans l’application de l’ordonnance fédérale ou l’émission de recommandations par la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) n’est pas possible à court terme, car le temps manque pour la consolidation», explique Florian Düblin, le secrétaire général de la CPS.

Au niveau fédéral, la loi sur les épidémies précise en tout cas ce qui est considéré comme grave et ce qui passe pour moins grave mais punissable quand même. Ne pas respecter «l’interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités», c’est un délit. Autrement dit, les propriétaires de restaurants, de discothèques ou autres salons de coiffure qui resteraient ouverts s’exposent à de lourdes amendes, voire à des peines de prison (3 ans au maximum). La nouvelle ordonnance du Conseil fédéral le mentionne explicitement.

Celui qui ne respecte pas l’interdiction des manifestations publiques ou privées encourt lui aussi des peines pécuniaires, voire une peine de prison. Encore faut-il savoir ce qu’on entend par «manifestation privée». La CPS n’estime pas judicieux de le définir par un nombre de participants. «Il faut laisser aux autorités compétentes locales le soin de décider si elles doivent intervenir, en fonction de la situation concrète, précise Florian Düblin. Il ne s’agit pas en premier lieu d’une question de poursuites pénales, mais plutôt de responsabilité sociale.»

La loi fédérale sur les épidémies prévoit aussi théoriquement la possibilité de mettre des amendes (jusqu’à 5000 francs) aux citoyens qui ignorent certaines consignes: par exemple, qui ne respectent pas des mesures imposées de quarantaine ou d’isolement, bafouent les dispositions aux frontières ou encore simplement contreviennent à «des mesures visant la population».

Prévention avant tout

Les polices vont-elles se montrer sévères? La réponse variera selon le canton, mais le mot d’ordre semble être, pour l’heure, de privilégier la prévention à la répression. À Genève, les policiers vont rappeler les mesures, notamment l’interdiction de manifestations privées. «Notre but n’est pas de distribuer des amendes, il est d’ordre sanitaire, affirme Sylvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale. Mais si on devait se heurter à un mur, les sanctions existent.» Les contrevenants s’exposent à une peine pécuniaire de 90 francs au minimum.

Dans le canton de Vaud, le Conseil d’État prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 20'000 francs en cas de contravention à l’arrêté cantonal – 50'000 francs en cas de récidive. Mais pour le moment, le Canton met, lui aussi, l’accent sur la sensibilisation. Jean-Christophe Sauterel fait cette recommandation: «Nous demandons aux citoyens de faire preuve de bon sens. La police et les autorités en feront de même. Nous ne sommes pas dans une approche répressive. Mais au besoin, et après appréciation de la situation, la police dénoncera et l’autorité pénale sanctionnera. Nous en appelons à la responsabilité sociale de chacun.» La police cantonale sensibilisera notamment les commerces d’alimentation et autres banques et offices postaux qui peuvent encore ouvrir aux consignes en matière d’éloignement social.

À Neuchâtel, la police a redéfini ses priorités et des forces se trouvent dégagées pour apporter un «soutien» à la population et rappeler les règles. Reste que l’indulgence des autorités a des limites. «En cas de désobéissance civile, il y aura des dénonciations», prévient un porte-parole.

Ces premiers jours de situation extraordinaire ne devraient donc pas être marqués par un flot d’amendes. «Et de manière générale, les gens jouent le jeu», ajoute Sylvain Guillaume-Gentil, de la police genevoise. Cette dernière n’a prononcé pour l’heure aucune amende. Le constat est plus ou moins le même en Valais, où les forces de l’ordre quadrillent le canton 24 heures sur 24 pour prêter assistance à la population et veiller au respect des règles. La police de Zurich, canton le plus peuplé de Suisse, n’avait, elle non plus, dénoncé personne mardi.