De l'huile fait dévier des trains entre Berne et Olten

Une fuite d'huile provenant d'un engin de chantier a passablement perturbé le trafic ferroviaire vendredi entre Berne et Lucerne. Le tronçon Rail 2000 entre Berne et Olten devrait rester impraticable jusqu'à samedi matin.

L'incident est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de travaux d'entretien planifiés. Pour une raison inconnue, un train de meulage a perdu de l'huile sur environ 500 mètres depuis l'entrée du tunnel de Grauholz en direction de Berne, a expliqué à Keystone-ATS, Reto Schärli, porte-parole des CFF.

Un camion d'aspiration disposé sur un wagon plat aspirait vendredi mètre par mètre l'huile et le gravier souillé. Cette opération devrait suffire à retirer l'ensemble de l'huile, a estimé le porte-parole. Du gravier propre devait être ensuite répandu. Le tout devrait durer jusqu'à samedi matin. Les trains devraient à nouveau circuler normalement dès la reprise du trafic à l'aube.

Une voie du tronçon Rail 2000, celle en direction d'Olten, pouvait déjà être utilisée en début d'après-midi vendredi. Dans l'autre sens, des retards étaient toujours à prévoir.

Retards et suppressions de trains

Vendredi matin, tous les trains entre Berne et Olten, ou en direction de Lucerne via Zofingue (BE), circulant par le tronçon Rail 2000 étaient déviés.

Les convois déviés passaient par Burgdorf-Langenthal, ce qui allongeait les temps de trajet d'une quinzaine de minutes. La déviation offrant moins de capacité, des retards et des suppressions de trains ont été à déplorer aussi bien pour le trafic régional que pour les liaisons à longue distance.

Des opérations d'entretien sont régulièrement menées par les CFF sur les tronçons Rail 2000. Des contrôles et des opérations de maintenance de composants techniques comme les voies, les aiguillages, les installations de télécommunication et de sécurité sont effectués. (ats/nxp)