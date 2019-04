De la neige à 700 mètres voire plus bas ce week-end

Profitez du retour de la douceur printanière ces deux-trois prochains jours. Car elle ne va pas durer. En effet, si mardi et mercredi, une hausse de la pression repoussera les nuages, un courant d'ouest perturbé va s'installer sur la Suisse dès jeudi. Et la fin de semaine s'annonce plus que frisquette.

Mercredi 1er mai, jour de la Fête du Travail, la journée s'annonce radieuse avec un mercure qui devrait grimper jusqu'à 21 degrés. Mais cela va se gâter ensuite avec le retour d'un ciel gris jeudi. Corollaire: la limite de la neige s'abaissera de 1800 à 1500 mètres et à 1200 mètres vendredi.

Ce n'est pas fini

Le pire est prévu le week-end prochain avec un courant qui va amener de l'air polaire au nord des Alpes, explique MeteoNews dans un communiqué en allemand. Le mercure ne devrait pas dépasser les 10 degrés en plaine samedi et la limite pluie-neige va s'abaisser à 700 mètres. Et ce n'est pas fini. Des flocons mouillés pourraient même tomber en plaine dimanche matin et il pourrait même geler au sol par endroit lundi matin.

MeteoNews précise toutefois que les modèles informatiques pour cette fin de semaine présentent de grandes différences et que les pronostics sont encore très incertains. Mais une chose est sûre: les températures seront très basses, au grand dam des agriculteurs.

Le modèle météo établi par MeteoNews pour dimanche...

(nxp)