Débat animé de l'ASIN sur l'accord-cadre

L'assemblée générale de l'ASIN a samedi à Berne été marquée par un débat houleux sur la manière dont la Suisse doit envisager ses rapports avec l'Union européenne.

«Seul un aveugle ou un sourd peut dire que la démocratie directe n'est pas en danger», a lancé Christoph Blocher selon un communiqué de l'ASIN dimanche. Pour lui, l'initiative sur l'immigration de masse a été acceptée avec un mandat clair.

Mais, affirme-t-il, «ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas de démocratie directe parce qu'ils ne veulent pas que les gens y participent.» Pour le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH), «le PLR et beaucoup d'autres à Berne sont aujourd'hui les fossoyeurs du modèle à succès de la Suisse».

Ces remarques, parties d'un débat auquel ont également pris part Hans-Peter Portmann, conseiller national PLR zurichois, et Monika Rühl, présidente de la direction d'economiesuisse, ont succédé à la prise de position de l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. La socialiste genevoise a récemment appelé le Conseil fédéral à s'engager sur l'accord institutionnel avec l'Union européenne.

Cris de protestation

Selon l'ASIN, Hans-Peter Portmann et Monika Rühl se sont efforcés de faire comprendre à l'assistance que l'accord-cadre était bon et renforcerait la souveraineté de la Suisse. Monika Rühl a argumenté de manière claire, compréhensible, calme et courageuse, alors qu'elle avait 600 personnes dans la salle contre elle, écrit l'ASIN.

«L'accord-cadre apporte une sécurité juridique et un accès au marché importants. Nous ne cédons pas la souveraineté à Bruxelles», a-t-elle notamment déclaré. Et de susciter des cris de protestation dans la salle, ajoute l'organisation. (ats/nxp)