Début du 13e Basel Tattoo vendredi à Bâle

Le 13e festival de musique militaire Basel Tattoo débute vendredi sur le site de l'ancienne caserne de Bâle. Plus de 1000 musiciens et artistes, dont des centaines de joueurs de cornemuse et de tambour, sont annoncés.

Au total, onze représentations sont prévues du vendredi 20 juillet jusqu'au samedi 28 juillet. Actuellement, 76% des 85'000 places disponibles sont vendues, a indiqué mardi Erik Juillard, producteur du Basel Tattoo. Le budget se monte à 8,5 millions de francs.

Parade

Samedi, les 1000 artistes du festival ainsi que des groupes et des formations invités défileront dans les rues de Bâle pour une grande parade. En 2017, elle avait attiré 130'000 spectateurs dans la vieille ville.

Parmi les formations au programme cette année figurent les Bâlois du Top Secret Drum Corps, le Swiss Army Central Band, le Kilgore College Rangerettes (Etats-Unis), le Heeresmusikkorps d'Ulm (Allemagne), le Banda Monumental de Mexico, les Canadiana Celtic Highland Dancers, le United States Army Europe Band & Chorus et les Ukrainiens de l'Orchestra of the 194 Pontoon Bridge Regiment.

Folklore traditionnel et rock

Un point fort de cette édition est la venue du groupe Red Hot Chilli Pipers. Ces Ecossais combinent folklore traditionnel et rock. Ils jouent à la cornemuse des classiques du rock comme Thunderstruck d'AC/DC et Smoke on the Water de Deep Purple et aussi leurs propres compositions. Ils appellent leur style «Bagrock».

Selon les organisateurs, le Basel Tattoo est la deuxième plus grande manifestation du genre au monde après le Royal Edinburgh Military Tattoo, à Edimbourg (Ecosse). (ats/nxp)