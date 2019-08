Decathlon rappelle une bouée pour bébé

Decathlon rappelle la bouée siège pour bébé «All Sloth» de la marque NABAIJI. Vendu depuis février jusqu'au 14 juillet, le produit présente une défectuosité qui peut entraîner la noyade, ont indiqué mardi le Bureau fédéral de la consommation et le groupe français.

Le rappel de produit concerne la bouée siège bébé transparente «All Sloth» avec poignées de la marque NABAIJI, portant le code modèle 8545640 et code article 2686093. Il est recommandé aux personnes qui ont acquis cet article de ne plus l'utiliser et de le rapporter au magasin. Ils seront remboursés. (ats/nxp)