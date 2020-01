Déductions pour les enfants: le peuple votera

Le peuple se prononcera sur l'augmentation des déductions fiscales pour les enfants. Le PS a déposé mardi à Berne les signatures nécessaires au référendum. Le parti s'oppose à une «bonification fiscale pour les parents riches».

«Les gens ne veulent pas de cadeaux pour ceux qui gagnent le plus, mais une véritable politique familiale», a déclaré le président du PS Christian Levrat lors de la remise à la Chancellerie fédérale de 60'000 signatures récoltées en deux mois et demi.

La réforme, adoptée en septembre par le Parlement, vise à permettre aux familles de bénéficier de déductions plus élevées pour les frais de garde des enfants par des tiers (25'000 contre 10'100 francs actuellement). Suivant une proposition individuelle du PDC et contre l'avis de la gauche et du Conseil fédéral, les Chambres ont inclus une augmentation de la déduction générale pour les enfants de 6500 à 10'000 francs sur le revenu imposable.

Les pertes fiscales s'élèvent à environ 370 millions de francs, argumente le PS en se basant sur des chiffres de la Confédération.

Contre la pénurie de personnel

La classe moyenne ne profitera pas de l'augmentation des déductions fiscales, elle devra au contraire financer ce cadeau aux familles aisées. 45% des familles ne paient pas d'impôt fédéral direct, a rappelé la conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo (PS/LU).

L'objectif du projet est de favoriser la conciliation entre famille et carrière, notamment en encourageant les mères qualifiées à rester sur le marché du travail. La mesure s'inscrit dans le cadre de l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Les Verts, les Vert'libéraux et les syndicats ont également participé à la récolte des signatures. (ats/nxp)