Des Prévôtois entonnent la Rauracienne

«Ce n'est qu'un début, continuons le combat» ou «Moutier bernois, plus jamais», a scandé la foule massée près de l'Hôtel de Ville de la cité prévôtoise avant d'entonner la Rauracienne, l'hymne du canton du Jura. Des manifestants ont aussi tiré des pétards.

Des policiers en uniforme et en civil patrouillaient près de l'Hôtel de Ville et du restaurant de l'Ours où se tenait l'émission Forum de la RTS avec des invités jurassiens et antiséparatistes. Un service de sécurité privée était aussi présent pour éviter des incidents durant l'émission.

Interrogé par la RTS au téléjournal «19h30», Dick Marty, ancien président de l'Assemblée interjurassienne (AIJ) aujourd'hui dissoute, s'étonne qu'il ait fallu 17 mois pour annuler la votation. «Ce temps a contribué à exaspérer les esprits, c'est très dommage, car l'assemblée avait réussi à établir un climat de dialogue très serein; je crains que tout cela soit réduit en poussière».

(ats/nxp)