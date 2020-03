Des accusations de vol de signatures éclaboussent une initiative

Les méthodes sont similaires, l’employeur toujours le même, seul change le projet à soutenir. De nouvelles accusations de tromperie dans la récolte de signatures viennent d’émerger. Elles visent cette fois l’initiative «Oui à plus de codécision de la population dans l’assurance maladie et l’assurance accidents». Lancé en juillet dernier par un comité indépendant dont le membre le plus connu est la conseillère nationale UDC Yvette Estermann, le texte veut permettre aux assurés de choisir librement le type et l’étendue de leur couverture. Or, le 6 mars dernier, dans les rues de Neuchâtel, un collaborateur du spécialiste de la récolte de paraphes INCOP a affirmé que son but était la création d’une caisse unique, selon le récit de deux personnes abordées.

Manque de chance, il s’agissait de citoyens bien informés. Lorsqu’elle a exprimé son étonnement sur l’existence d’un tel projet, Martine Docourt, coprésidente des Femmes socialistes suisses, a demandé au récolteur de quel parti émanait l’initiative. «Il m’a répondu le Parti socialiste, ce qui est faux.»

Peu après, c’est Romain Dubois, vice-président du PS neuchâtelois (PSN), qui tombe des nues face au récolteur. Le tweet qu’il publie dans la foulée témoigne de son état d’esprit: «GROSSE colère: après des mois de bataille contre les méthodes de tromperie démocratique d’INCOP, aujourd’hui, à Neuchâtel, un de leurs employés essaie de me vendre une initiative pour disloquer l’assurance maladie comme un projet de… caisse unique!!!»

Romain Dubois est l’un des plus ardents critiques de la récolte rémunérée de paraphes. En décembre, il a commencé à documenter les procédés utilisés pour faire aboutir le référendum contre le congé paternité de dix jours. Une cinquantaine de personnes l’ont contacté. Selon ces témoignages, les récolteurs évoquaient quasi systématiquement un texte «en faveur» d’un congé paternité. Dans de nombreux cas, la feuille de signatures était pliée pour masquer son intitulé. Quelques mois auparavant, c’est le référendum contre la norme pénale antihomophobie qui avait été éclaboussé par des tromperies.

Contacté, le comité de l’initiative de «Oui à plus de codécision» dit ne jamais avoir demandé à INCOP de faire la promotion de son texte dans les termes rapportés. Quant à l’organisation en question, elle assure que son récolteur n’a rien à se reprocher. Son directeur, Franck Tessemo, préfère mettre en doute la véracité des accusations.

INCOP a toujours nié qu’elle exigeait de ses employés, payés à la signature, de mentir pour obtenir le plus de paraphes possible. Il s’agissait de «dérapages individuels», a-t-elle défendu. Sous pression, elle a fini par promettre des changements. À la RTS, Franck Tessemo a assuré que les partis formeraient dorénavant eux-mêmes les récolteurs sur l’argumentaire. Cela n’a pas été le cas pour cette initiative, nous informe-t-il, «car c’était une phase-test».

Contestation à Berne

Les scandales liés à la récolte rémunérée alimentent une contestation grandissante. Le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS) vient de déposer une motion visant à interdire la pratique dans tout le pays, sur le modèle genevois. Des élus de tous bords ont cosigné.

Baptiste Hurni (PS/NE) exige, lui, que l’obtention «frauduleuse» de paraphes devienne punissable. Le débat au National n’a pas encore eu lieu, mais le Conseil fédéral a déjà dit son opposition. Il souligne notamment que c’est «de la responsabilité de l’électeur de s’informer avant de donner ou non sa signature». La réponse désespère le vice-président du PS neuchâtelois, Romain Dubois, pour qui le gouvernement «ne saisit pas l’urgence d’agir»