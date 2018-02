Des antispécistes veulent abolir l’élevage industriel

Meret Schneider donne rendez-vous dans un restaurant végétarien de Zurich. Des boucles d’oreilles créoles encadrent un visage poupin. Ne pas se fier aux apparences: derrière les traits juvéniles de cette Zurichoise de 25 ans se cachent une détermination à toute épreuve et un programme politique radical. L’élue Verte au parlement d’Uster (ZH) codirige Sentience Politics. Ce laboratoire d’idées antispéciste, fondé en 2013 à Bâle, s’est fait remarquer outre-Sarine en lançant une série d’initiatives cantonales et communales visant à donner des droits aux primates ou à promouvoir le véganisme. Ses velléités ont suscité des réactions parfois véhémentes, qui risquent de faire pâle figure face au débat national que pourrait déclencher son prochain combat. En avril, l’association commence la récolte de signatures pour une initiative populaire fédérale. Son objectif: «Abolir l’élevage industriel». Cette interdiction figurerait dans un nouvel article constitutionnel. À partir de combien d’animaux et de quelle surface une exploitation est-elle concernée? Le texte reste flou en visant «toute forme d’élevage agricole dans lequel le bien-être animal n’est pas respecté pour des raisons économiques». C’est notamment le cas lorsque de «grands groupes de bêtes vivent dans un espace étroit» ou que leurs «besoins de base, au vu des connaissances scientifiques, ne sont pas pris en compte», poursuit l’article. Les initiants affirment qu’ils s’accommoderaient d’exploitations respectant les normes de Bio Suisse et d’un autre label biologique (KAG Freiland). Les élevages auraient une période transitoire de vingt-cinq ans pour se mettre en règle. Outre la défense du «droit des animaux à mener une vie digne», Sentience Politics poursuit un but écologique. «L’élevage intensif, les ressources qu’il requiert jouent un grand rôle dans le réchauffement climatique», argumente Meret Schneider.

«L’illusion de Heidiland»

Sentience Politics a jusqu’à présent fait aboutir toutes ses initiatives cantonales et communales. Bâle-Ville vote le 4 mars sur «une alimentation saine et durable» (lire ci-contre). La croisade nationale s’annonce autrement plus ardue. Le laboratoire d’idées, qui emploie deux personnes – les codirectrices – et revendique 50 membres, s’affaire en ce moment à mobiliser des soutiens pour récolter 100'000 signatures. La recherche de fonds (près de 250'000 francs) est en cours. Sentience Politics affirme pouvoir compter sur l’aide d’Alliance animale et de La ligue suisse contre la vivisection. Meret Schneider a conscience de la montagne qui se dresse devant elle. La loi suisse n’a-t-elle pas pour réputation d’être une des plus strictes du monde? «C’est ce que nous entendons tout le temps. Le secteur alimentaire propage cette illusion que nous vivons dans une sorte de Heidiland où les vaches laitières et les poulets s’épanouissent en pleine nature. Or la plupart de ces animaux ne verront ni pâturage ni lumière du soleil de leur vie.» Pour le prouver, la campagne détaillera les dispositions légales actuelles. Des images «tragiques» d’exploitations compléteront ce volet didactique. Des chiffres aussi: «Rien qu’en Suisse, 250'000 hectares de fourrage sont importés chaque année pour nourrir le bétail! On ne peut pas allouer autant de ressources naturelles pour cela.» Il faudra compter sur une farouche résistance du milieu agricole et économique. Et répondre à cette question: les paysans survivront-ils à un tel interdit? Meret Schneider en est convaincue: «L’agriculture peut se réinventer. Il y a par exemple beaucoup de demande pour le quinoa.»

Pas d’actions chocs

Ces messages, Sentience Politics veut les faire passer de manière pacifique, sur le terrain politique. L’association se distancie des actions chocs d’activistes. «Comment peut-on engager un débat de fond ou faire réfléchir quelqu’un si on le traite de meurtrier? C’est contre-productif. Notre pensée est suffisamment radicale, nous devons la relayer d’une manière adaptée si nous voulons être pris au sérieux. Nous ne sommes pas une bande d’allumés qui parlent aux arbres.» Sentience Politics a vu le jour sous l’impulsion d’un groupe d’étudiants en médecine, en philosophie ou en linguistique. Il est une émanation de la Fondation pour un altruisme efficace (Effective Altruism Foundation). Cette dernière réfléchit à la manière optimale d’utiliser des ressources, limitées en argent et en temps, pour prévenir le plus de souffrance possible. C’est cette même vision utilitariste qui guide le combat politique de Sentience Politics en faveur de tous les êtres sensibles (sentient beings en anglais). Capables de ressentir la douleur, les animaux ont le même intérêt que tout être humain à ne pas être blessés, plaide le laboratoire d’idées. «Notre société trouve cruel de manger du chien, pourquoi en serait-il autrement pour des cochons? Il est tout à fait possible de se passer de produits d’origine animale. Nous n’avons donc aucun besoin de les tuer!» clame Meret Schneider. La vision du monde prônée par la jeune association exclut toute exploitation animale. Mais loin d’elle l’idée de porter une telle revendication dans l’immédiat. «Ce serait un suicide politique, juge sa coprésidente. Les mentalités ont évolué ces dernières années à l’égard des véganes, qui sont un peu vus comme les végétariens d’il y a vingt ans. Mais nous avons encore beaucoup de travail.» (24 heures)