Des cantons interdisent les feux à l'extérieur

La pluie a boudé la Suisse pendant le week-end de Pâques. Dans certaines régions, aucune goutte d'eau n'est tombée depuis un mois. Plusieurs cantons interdisent ou limitent désormais les feux à l'extérieur.

La dernière fois qu'il a plu, c'était les 29 et 30 mars dernier, rappelle MeteoNews lundi. Et les précipitations avaient été faibles. Avant cela, il n'avait presque pas plu depuis deux semaines.

La bise a soufflé, ce qui a encore asséché les sols. Les températures très chaudes pour la saison favorisent également l'évaporation. «En ce moment particulier de la croissance printanière, l'eau manque vraiment», souligne un météorologe de SRF Meteo.

Première journée estivale

Vendredi-Saint, la Suisse a connu sa première journée estivale 2020, ce qui est précoce. Une température de 25 degrés a été mesurée à Locarno-Monti, au Tessin, selon SRF Meteo. Dans le nord-ouest de la Suisse et au Tessin, plus de 20 degrés ont été signalés par endroits. Le mois d'avril est actuellement plus chaud de 1,5 à 3 degrés que la moyenne faite à la même période de 1981 à 2010.

Cette météo fait grimper le risque d'incendies en forêt. Dans les cantons du Tessin, des Grisons et de Glaris, le niveau d'alerte est de 4 sur 5. Aux Grisons et au Tessin, on ne peut plus allumer de feu à l'extérieur; à Glaris et à Saint-Gall, l'interdiction s'étend aux feux qui seraient faits dans et à proximité de forêts. D'autres cantons ont également imposé des restrictions.

Plusieurs incendies en Suisse alémanique

La police a signalé plusieurs incendies durant le week-end de Pâques. Vendredi, c'était le cas à Balsthal (SO). Selon la police, un mégot jeté par une fenêtre pourrait en être à l'origine.

Dans une forêt près de Nenzlingen (BL), environ 600 m2 de forêt ont pris feu samedi, probablement à cause d'un barbecue. Le même jour, un incendie s'est également déclaré dans une forêt à Winterthour, aussi provoqué par des personnes en pique-nique.

Selon les dernières prévisions, un front froid devrait faire tomber de la pluie sur l'est du pays lundi soir, tandis que les températures baisseront d'une dizaine de degrés en Suisse alémanique et de façon moins marquée en Suisse romande. Il pourrait même geler en plaine la nuit dans certains endroits. Mais, dès jeudi, les températures remonteront pour retrouver une note estivale.

