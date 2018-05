Des centaines de militants se rassemblent pour soutenir les Palestiniens

Un groupe de militants s’est rassemblé ce mardi en fin d'après-midi à Bel-Air, pour soutenir les Palestiniens et leur droit au retour. La manifestation était organisée par le Collectif Urgence Palestine, Badil et BDS (Boycott-Désinvestissement et Sanctions). Ces organismes ont rappelé la «catastrophe» (Nakba) que représente la création d'Israël pour les Palestiniens, dont on célèbre le 70e anniversaire.

Les Palestiniens, qui ont été «chassés de leurs terres», représentent «le plus grand groupe de réfugiés du monde» et même si leur droit au retour a été reconnu par l'ONU, la communauté internationale ne réagit pas, déplorent les militants. Critiquant violemment Israël, les organisateurs ont dénoncé le «nettoyage ethnique» et la «politique d'apartheid» que mène ce pays, selon eux. Ils ont appelé au boycott - des entreprises, mais aussi des universités et des institutions culturelles israëliennes - invitant également le gouvernement suisse à cesser toute collaboration militaire avec ce pays.

Après les prises de parole, un cortège serré de 300 à 500 personnes s'est mis en marche vers la place du Molard, agitant des drapeaux palestiniens, arborant des pancartes «Boycott Israël» et criant «Viva Palestina» ou «70 ans, ça suffit».

Les manifestants ont également soutenu la grande marche pour le retour entamée le 30 mars à Gaza et dénoncé «la tuerie» de lundi. «C’est affreux: 60 Palestiniens sont morts hier, il y a 2000 blessés, dont des enfants et des jeunes comme moi. Comme réfugiée politique, je pense que tout le monde a droit à une vie digne, libre et en sécurité», dit Xue, une Colombienne de 18 ans. «Je soutiens le peuple palestinien qui vit une humiliation causée par ce provocateur de président Trump», ajoute Pierre, un ingénieur suisse de 32 ans, son bébé sur les épaules. Dahlia (prénom fictif), 42 ans, a rejoint le groupe en sortant d'un magasin: «Je me sens concernée par la cause. Cela fait des années que les Palestiniens sont mis hors de chez eux et subissent des violences et des humiliations. Il faut que ça cesse.» (24 heures)