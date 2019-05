Des dealers présumés de coke et haschich arrêtés

Huit personnes ont été arrêtées et 50 autres dénoncées à la magistrature pour avoir participé à un vaste trafic de drogue au Tessin et dans les Grisons, a indiqué mardi le Ministère public tessinois. L'enquête a permis de démanteler un réseau qui entre 2017 et 2019 a écoulé une dizaine de kilos de cocaïne et d'autres drogues.

La police tessinoise a collaboré avec son homologue grisonne, ainsi qu'avec les polices communales de Locarno et d'autres communes tessinoises, a précisé le Ministère public tessinois.

Entre 2017 et 2019, les trafiquants présumés auraient notamment écoulé environ dix kilos de cocaïne dans la région de Bellinzone, mais aussi ailleurs au Tessin et dans les Grisons.

L'enquête a permis la saisie de 240 grammes de cette substance, de 100 kilos de haschich, neuf kilos de marijuana, 280 plants de cannabis, et environ 200'000 francs en espèces, ainsi que quelques armes.

Les personnes arrêtées et dénoncées sont donc accusées d?infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes. L?enquête est menée par le substitut du procureur général Nicola Respini. (ats/nxp)