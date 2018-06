Des élus socialistes s’opposent à leur parti sur la place de l’islam

«Un débat national est nécessaire»

– Christian Levrat, un groupe interne s’oppose à votre souhait d’une reconnaissance de l’islam. Vous comprenez les arguments?



–Je ne suis pas surpris. Il y a au sein du PS un courant laïque, selon lequel l’État ne doit reconnaître aucune religion. La critique ne porte pas ici uniquement sur les communautés musulmanes. Mais je trouve que ce groupe devrait d’abord militer en faveur de plus de laïcité, et mener le débat avec les églises nationales plutôt que les églises minoritaires (musulmanes et autres).



–Pourquoi prônez-vous une reconnaissance de l’islam?



Il est évident que des questions se posent sur l’islam. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à parler de thèmes secondaires, comme les minarets, la burqa ou la viande halal. Il faut discuter de la place de l’islam dans notre société. Ce d’autant plus que quelque 400 000 musulmans vivent en Suisse, soit 5% de la population. Nous défendons une approche pragmatique reposant sur deux principes: le respect des droits fondamentaux (l’égalité des sexes, notamment, n’est pas négociable) et la non-discrimination des religions.



–Faut-il poser des exigences aux organisations musulmanes?





Une reconnaissance doit passer par un dialogue critique. Les autorités doivent formuler des exigences, comme la reconnaissance des droits fondamentaux, la nécessité de transparence et la volonté de prendre en charge des services d’utilité publique. Les exigences que nous proposons sont strictes, au point que même la communauté catholique aura peut-être du mal à s’y conformer. Mais il faut au moins aller partiellement dans cette direction. En échange, les organisations auront des droits, comme la possibilité pour les membres de déclarer volontairement leur appartenance dans la déclaration d’impôt, celle de pratiquer un accompagnement spirituel dans les hôpitaux et les prisons ou d’obtenir une compensation financière appropriée pour les services d’utilité publique fournis.



–Cela changerait donc leur financement?



–Cette reconnaissance améliorerait la possibilité de percevoir des contributions des membres de la communauté. Celle-ci aurait ainsi les moyens nécessaires pour se financer de manière autonome et transparente et pour éviter toute dépendance à l’égard des autorités et d’institutions étrangères. Cela lui permettrait aussi de payer elle-même la formation des imams officiant en Suisse. Ainsi, il serait possible de faire barrage à l’influence des imams radicaux financés par l’étranger. Cette formation académique devrait avoir lieu dans les universités.



–Pourquoi ne laissez-vous pas les cantons agir?





–Il faut aussi un débat national. Les traditions cantonales sont très différentes. Genève et Neuchâtel ont par exemple une vision très laïque alors que certains cantons agissent déjà dans cette direction. Bâle est le plus avancé. Des réflexions sont en cours sur Vaud, Zurich ou Neuchâtel.



–La Suisse n’est-elle pas un pays chrétien?





–Un pays de tradition chrétienne, oui. Mais avec des agnostiques, des juifs, des musulmans, des catholiques, des protestants, beaucoup d’autres encore. Ce qui fait la Suisse, c’est notre attachement à l’État libéral de 1848, aux libertés fondamentales, à la séparation des pouvoirs, aux droits démocratiques, à l’État de droit. Il ancre d’une part la prééminence du droit sur la foi. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais la plupart des cantons reconnaissent l’existence et l’apport des religions dans la société.



–Face à l’islam, les Suisses sont inquiets, notamment du risque d’attentat. N’êtes-vous pas angélique?





–Non. Les extrémistes et les terroristes sont du ressort de la police et de la justice. Mais nous parlons là de quelques centaines de personnes. Ce qui nous intéresse, ce sont toutes les autres, soit l’écrasante majorité. N’oubliez pas non plus que l’extrémisme se nourrit du sentiment de discrimination de certains musulmans. Nos propositions sont donc de nature à faire reculer de telles tentations. J’ai conscience qu’elles ne sont pas toujours toutes très populaires, mais notre rôle est de pérenniser la paix religieuse en Suisse. La droite dure mène une campagne de diabolisation islamophobe. Nous voulons au contraire favoriser une discussion posée et objective. Il n’y a quand même pas 400 000 terroristes potentiels. C.Z., avec G.S.