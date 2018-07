Des exemptions de peine pour les petits criminels?

Une personne ayant réparé un dommage ne devrait pouvoir bénéficier d'une exemption de peine que si elle reconnaît sa culpabilité et a été condamnée à une peine modeste. Le National est appelé à se prononcer sur cette révision du code pénal.

Ce projet concrétise une initiative de l'ancien conseiller national Daniel Vischer (Verts/ZH). Son objectif vise à montrer qu'il ne suffit pas de réparer ses torts pour passer entre les gouttes comme l'avaient fait l'industriel Viktor Vekselberg ou l'ex-commandant de l'armée Roland Nef.

Une condition devrait être ajoutée. Pour échapper à une peine, l'accusé devra désormais admettre les faits qui lui sont reprochés. L'UDC s'y oppose et proposera de ne pas entrer en matière. C'est à l'Etat de prouver la culpabilité d'un prévenu et il n'y a pas à renverser les rôles, estime-t-elle.

Plafond trop généreux

Dans son rapport publié mardi dans la Feuille fédérale, la commission des affaires juridiques du National considère en outre que la limite de peine posée pour une exemption est trop élevée et peut s'appliquer à des cas où l'infraction est relativement grave.

Actuellement, l'auteur d'un crime ou d'un délit condamné à deux ans de prison maximum peut échapper à sa peine en réparant le dommage. Il doit sinon avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. En outre, l'intérêt public et celui du lésé à poursuivre l'auteur pénalement doivent être peu importants.

La réparation peut prendre la forme d'un versement de dédommagement mais aussi d'une publication d'un rectificatif en cas d?atteinte à l'honneur, d'une réparation ou du nettoyage d'un objet d'excuses, de démonstrations de réconciliation ou de cadeaux. La fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée est également envisageable.

Et les amendes

Par 14 voix contre 11, la commission propose de ramener le plafond à une peine privative de liberté avec sursis d'un an au plus ou une peine pécuniaire avec sursis. Elle souhaite également prévoir une exemption en cas de réparation pour les contraventions et les amendes prononcées à l'encontre d'une entreprise.

Il s'agit de clarifier la situation juridique. Le droit actuel exclut en principe ces sanctions mais la doctrine défend majoritairement l'opinion selon laquelle la réparation devrait aussi être possible dans ces deux cas.

L'UDC proposera de restreindre davantage le champ d'application de cette révision du code pénal. L'exemption pour réparation ne devrait être possible, selon elle, que pour les peines pécuniaires avec sursis ou les amendes. Le parti veut atténuer l'impression selon laquelle il serait possible de se racheter une conduite. (ats/nxp)