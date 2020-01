Des milliers de jeunes s'engagent

Le 16 janvier, plus de 20'000 jeunes réaliseront en l'espace de 72 heures des projets d'utilité publique dans toute la Suisse. L'action, qui a lieu tous les cinq ans et qui se déroule pour la 4e fois en Suisse, est placée en 2020 sous la devise de la durabilité.

Des enfants et des adolescents de différents organisations de jeunesse, notamment les scouts et les cadets, font la course contre la montre, explique le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ). Pendant 72 heures chrono, ils mettent sur pied un projet d'utilité publique et durable.

Jusqu'à 350 projets sont prévus. L'Action 72 heures est placée cette année sous la devise des objectifs de durabilité de l'Agenda 2030 adoptés par l'ONU.

Travail bénévole

Les idées sont diverses et créatives: transformation du skate park à Neuchâtel, promotion de l'égalité hommes-femmes au collège du Sud à Bulle (FR), «clean walk» à Lausanne, création d'un jardin d'été à Riddes (VS), jeunes en quête de la mémoire de leurs aînés à Lausanne, etc.

Lors de cette mobilisation, plus d'un million d'heures de travail bénévoles seront fournies, soit dix fois plus que ce qu'accomplit le Suisse moyen durant toute sa vie. Les trois éditions précédentes, en 2005, 2010 et 2015, s'étaient déroulées en automne. Déplacer l'opération à l'hiver en 2020 doit permettre «de sortir des sentiers battus et déneigés».

Radio 72

L'action est accompagnée par le projet «Radio 72», spécialement créé pour cette édition. De jeunes reporters mobiles venant de toute la Suisse rendront compte des différents projets, réaliseront des interviews et des portraits des personnes-clés impliquées. L'équipe de rédaction est décentralisée et toutes les régions linguistiques sont représentées.

Les personnes qui voudront prêter main-forte à un groupe pourront en tout temps se manifester grâce au numéro gratuit 0800 72 72 24. Tout soutien est apprécié, du petit déjeuner offert, au véhicule prêté en passant par un coup de main sur le terrain, précise le CSAJ.

Le lancement officiel est donné jeudi au Palais fédéral par le président du Conseil des Etats Hans Stöckli (PS/BE). D'autres figures politiques et publiques soutiennent l'action, comme la conseillère fédérale Viola Amherd, le président de l'Union patronale suisse Valentin Vogt ou celui d'economiesuisse Heinz Karrer. (ats/nxp)