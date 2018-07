Des miradors de chasse ont de nouveau été vandalisés

Boucheries caillassées Des antispécistes justifient les récents caillassages, tandis qu’un végane et un professeur critiquent la logique du mouvement. Plus...

Canton de Vaud Après les caillassages de boucheries et de restaurants à Nyon (VD), le Grand Conseil vaudois appelle à une lutte efficace contre les actions violentes des antispécistes. Plus...

La Côte Les militants ont volé 18 cabris à l’abattoir de Rolle avant de manifester bruyamment à Aubonne mardi matin à l'aube. Plus...

Canton des Grisons La plus grande chasse de Suisse a abouti à l'abattage de 1340 cerfs et 4194 chevreuils. Au total, 6507 animaux sauvages y ont laissé la vie. Plus...