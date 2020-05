Des moyens insuffisants pour retracer les chaînes d’infection?

Le système de santé suisse n'a pas atteint ses limites lors de la première vague de Covid-19. Mais un autre système s'est effondré deux semaines seulement après la découverte de la première personne infectée par le nouveau coronavirus: le contact tracing. Quelques jours seulement après l’arrivée de l’épidémie en Suisse, plusieurs cantons avaient dû abandonner ce traçage systématique des contacts des cas positifs au Sars-CoV-2. Car face à l’augmentation exponentielle des nouveaux cas, le personnel n’était plus assez nombreux.

Une exigence fédérale peu exigeante

Les experts sont unanimes: l'abandon prématuré du contact tracing a favorisé l’explosion de l’épidémie. Le dépistage et l'isolement systématique des personnes infectées et de celles avec qui elles ont été en contact est l'un des moyens les plus importants pour contrer les épidémies. Si tous les «contacts» sont mis en quarantaine, les chaînes d'infection peuvent être rompues. Mais cela fonctionne uniquement s’il n’y a pas un trop grand nombre de cas non détectés. Sinon, on perd le contrôle, comme ce fut le cas début mars.

Pour accompagner la levée ce lundi d’une grande partie des restrictions et de mesures de confinement, la Confédération exige que les cantons réintroduisent le contact tracing systématique. Toute personne qui s’est trouvée au moins 15 minutes à moins de 2 mètres d'une personne infectée sans protection (masque, vitre de protection, etc.) doit être placée en quarantaine. Pendant cette période de 10 jours, les autorités cantonales compétentes doivent maintenir un «contact régulier» avec les personnes concernées, selon une recommandation publiée vendredi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Toutefois, elle n'en précise pas la fréquence. Certains cantons comme Genève prévoient des contacts quotidiens, d’autres, comme Vaud ou Fribourg, seulement tous les cinq jours.

Le Conseil fédéral ne dit pas non plus combien de contact tracer sont nécessaires à l'échelle nationale. Mais si la Suisse devait s’aligner sur des États comme l'Allemagne, la Belgique ou certains États américains, qui développent actuellement massivement le traçage de contact, elle aurait besoin d'environ 2000 personnes à plein temps. Ce nombre est également mentionné dans un document de la task force scientifique de la Confédération. Avec 25 contact tracer pour 100'000 habitants, la Suisse se situerait à peu près au même niveau que l'Allemagne, les États-Unis ou la Grande-Bretagne.

Mais ce chiffre est-il réaliste? Les cantons chargés de la recherche des contacts ont-ils tiré les leçons de l'échec de mars et sont-ils mieux préparés depuis? Selon les chiffres que nous avons récoltés auprès des autorités sanitaires des 26 cantons, on est très loin du compte.

Même si leurs réponses sont interprétées avec largesse, on comprend vite que si le nombre d'infections augmentait à nouveau, les cantons réunis ne pourraient fournir qu’environ 600 employés pour tracer les chaînes d’infection. En clair, 7 employés pour 100'000 habitants. En plus, la plupart des cantons commenceront avec un personnel réduit, compte tenu du faible nombre de cas actuels. Lundi prochain, seules 150 personnes environ seront contact tracer à l'échelle nationale.

Vaud et Valais avec moins de ressources

Les grands cantons, en particulier, sont très économes en personnel. Le canton de Berne emploie actuellement 12 personnes dans le domaine de la recherche des contacts, soit un peu plus d'un détective pour 100'000 habitants. Les Grisons, qui comptent près de 200'000 habitants, commenceront lundi avec seulement 4 personnes. C'est le nombre qu'il y avait au début du mois de mars, quand on était déjà débordé après quelques jours. Le Valais commence avec tout juste 3 infirmières – pour 340'000 habitants en deux langues. Vaud commencera avec 2 équivalents plein temps mais se dit prêt à monter à 30, soit 4 employés pour 100'000 habitants.

À l'autre bout de l'échelle, on trouve Genève, Neuchâtel, Zoug ou Bâle-Ville. Avec 40 postes à plein temps, la structure genevoise fonctionne déjà depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir, samedi et dimanche compris. À Neuchâtel, 19 personnes seront déployées, dont des inspecteurs de police qui aideront dans les enquêtes. Quant au canton de Fribourg, il commence lundi avec 11,7 emplois plein temps et pourra monter jusqu’à 20, soit 6 pour 100'000 habitants.

Jusqu'à 40 heures par cas initial

Tous les cantons promettent d’augmenter leurs effectifs si nécessaire. Mais à quelle vitesse du personnel peut-il être si le nombre d'infections venait à monter en flèche? La recherche des contacts demande beaucoup de personnel. Les cantons prévoient de consacrer entre 4 et 40 heures par personne infectée. C'est le temps qu'il faut pour retrouver toutes les personnes de contact et accompagner ces dernières pendant la quarantaine de 10 jours ainsi que les personnes infectées.

Le président de l'Association suisse des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, de Zoug, met en perspective les ressources relativement faibles allouées en Suisse: «On ne peut pas se contenter de comparer les chiffres bruts du nombre de contact tracer», estime Rudolf Hauri. Divers facteurs influent fortement sur le temps nécessaire à chaque cas. Certains cantons, comme Nidwald, impliquent par exemple fortement les médecins de ville dans ce travail, ce qui soulage les autorités.

La task force recommandait davantage

Reste que le peu de ressources en personnel n'est pas le seul problème du contact tracing: dans un papier de position, les membres de la task force scientifique de la Confédération recommandent de rechercher tous les contacts d'une personne infectée «trois jours avant l'apparition des premiers symptômes». Seulement voilà, la plupart des cantons ne veulent remonter que 48 heures en arrière. Pour l'épidémiologiste Marcel Salathé, coauteur des recommandations du groupe d’experts, cela ne va pas assez loin. Des études montrent que la transmission peut se produire jusqu'à trois jours avant l'apparition des premiers symptômes. L'effort supplémentaire serait rapidement payant, explique le professeur Salathé: «Les chaînes de transmission pourraient être rompues plus efficacement, ce qui diminuerait le nombre de cas à retracer par la suite.» La task force scientifique recommande également que tous les «contacts» de personnes infectées par le Sars-CoV-2 soient testés au début et à la fin de la quarantaine. Mais les cantons annoncent qu’ils ne testeront que les personnes avec des symptômes typiques du Covid-19 comme la fièvre, la toux ou la perte de goût.

Pour Marcel Salathé, ce n’est pas défendable du point de vue épidémiologique: «Près de la moitié des infections sont causées par des personnes qui ne présentent que pas encore de symptômes, raison pour laquelle un dépistage immédiat est si important, même chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes.» Les capacités de tests sont maintenant suffisantes et les coûts sont limités, poursuit Marcel Salathé. «Quelques millions de francs par mois seraient bien investis si cela permet d’éviter un autre lockdown.» Le gouvernement français a annoncé le 7 mai que toutes les personnes ayant eu des contacts avec un cas Covid-19 seraient testées systématiquement.

Quel coût pour le «contact tracing» ?

Un groupe d’économistes de la task force scientifique considère que la recherche des contacts est «particulièrement rentable», même avec le déploiement de 2000 détectives dans tout le pays. Leurs salaires, leurs assurances et leur équipement technique coûteraient environ 20 millions de francs par mois. De la mi-mai à la fin de l'année, il faudrait 150 millions de francs. À titre de comparaison, selon le centre de recherche économique de l'EPF de Zurich (KOF), le lockdown de six semaines a entraîné des coûts directs de 18 milliards de francs.

Mais les cantons souhaitent apparemment maintenir le plus bas possible les coûts liés au contact tracing. Le canton d'Argovie commencera avec 10 traceurs lundi et prévoit d'augmenter le nombre à un maximum de 24 traceurs. Le service du médecin cantonal indique un coût total de 1,2 million de francs – non pas par mois, mais pour toute l'année 2020.