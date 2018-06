Des obstacles de taille entre Berne et Bruxelles

L’horloge tourne. Le secrétaire d’État aux Affaires européennes Roberto Balzaretti était jeudi à Bruxelles pour l’une des dernières séances de négociations sur un accord institutionnel avec l’Union européenne. À en croire son chef, Ignazio Cassis, les discussions en cours depuis 2014 devraient pouvoir se terminer d’ici à la fin de ce mois, pour ce qui est de la partie technique.

De sources diplomatiques, les négociations ont bien avancé concernant le mécanisme de règlement des différends – la mise en place d’un tribunal arbitral – pour résoudre les conflits relationnels entre Berne et Bruxelles. Mais dans deux autres domaines, les deux partenaires butent encore sur des obstacles taillés dans le granit. Il s’agit des aides d’État, à savoir les subventions publiques à des acteurs économiques que l’UE interdit, au contraire de la Suisse, ainsi que des mesures d’accompagnement. Ces dernières revêtent une importance toute particulière. Aux yeux d’une partie de la classe politique, elles forment une condition sine qua non à l’ouverture. Sans elles, pas de libre circulation des personnes, avertissent les syndicats.

La Commission européenne n’a jamais apprécié ce régime de protection du marché du travail à la sauce helvétique. Sur le principe, elle estime que ces mesures viennent contrarier l’un des piliers de la construction européenne qu’est la libre circulation. La règle des huit jours, notamment, qui veut que les missions de travailleurs détachés en Suisse soient annoncées au préalable, pose un problème à Bruxelles.

Le Conseil fédéral en a fait une ligne rouge dans la négociation actuelle: pas touche aux mesures d’accompagnement. Mais l’UE presse: «Il est temps que la partie suisse bouge», note une source proche de la Commission. «Nous avons un problème avec certaines lignes rouges. Ce n’est pas nécessairement un problème de principe. Nous cherchons un système qui protège le marché suisse, mais sans ces règles qui sont incompatibles avec le marché intérieur», affirme un autre diplomate européen.

Quel système? La Commission européenne a son idée. La directive sur les travailleurs détachés, appliquée dans les États membres, a été révisée à la fin du mois de mai, sur pression notamment de la France. Un diplomate d’un pays membre confirme: «La directive sur les travailleurs détachés prévoit des aménagements que l’UE aimerait voir utilisés par la Suisse pour remplacer ses mesures d’accompagnement actuelles.»

«Contre le travail au noir»

La Suisse serait-elle prête à tirer un trait sur ses propres règles de protection des travailleurs, pour une reprise du droit européen qu’elle n’a aucun pouvoir d’influencer et qui va moins loin que le sien? «Cette directive peut être une chance pour nous, réagit la conseillère nationale Élisabeth Schneider-Schneiter (PDC/BL). Il faut essayer de négocier.»

Son collègue Laurent Wehrli (PLR/VD) se montre beaucoup plus réservé. «À titre personnel, je considère que si on veut que la population garde un esprit d’ouverture, on doit lui garantir un certain nombre de choses en retour. Nos mesures d’accompagnement sont des mesures de lutte contre le travail au noir. Or, je ne connais aucun pays dans l’UE qui appliquerait la libre circulation pour valoriser les abus! Et il faut rappeler que le fait que des Européens trouvent du travail en Suisse, à des salaires suisses, a des effets positifs pour toute l’Europe.»

Les négociations sont d’autant plus difficiles que la question du Brexit pollue l’ensemble des discussions. Markus Ferber, député européen CSU, le regrette: «La Commission se montre très ferme pour cette raison. Mais ce n’est pas juste. On ne peut pas reprocher à la Suisse ce qui se passe avec le Royaume-Uni.» Cependant, Bruxelles le sait: toute concession accordée aujourd’hui à la Suisse risquerait d’être revendiquée par Londres. (24 heures)