Des passionnés dépensent 34,5 millions de francs pour du bourgogne

Le moment est historique. «C’est la plus grosse vente de vins aux enchères jamais réalisée dans le monde», affirme Michael Ganne. Le directeur de Baghera Wines, la société qui a organisé l’événement dimanche à Genève, a vendu 1064 bouteilles du vigneron français Henri Jayer pour 34,5 millions de francs. Le montant a pulvérisé les attentes. L’estimation de base de tous les lots se situait entre 6,7 et 13 millions de francs. Ce qui était déjà très élevé.

Trois lots ont battu tous les records. Le premier et le plus cher est parti à 1,164 million de francs. Michael Ganne, qui a dirigé les enchères, raconte ne pas s’être rendu compte tout de suite de l’énormité du montant.

L’homme est alors concentré. La salle comble du domaine de Châteauvieux à Satigny transpire; elle est pendue aux lèvres du commissaire-priseur. Depuis douze minutes, il orchestre le duel entre deux fortunés passionnés de vins prestigieux qui tentent de remporter ce lot inédit de magnums. «L’un était dans la salle, l’autre au téléphone. Les deux surenchérissaient. Lorsque la vente a été adjugée, toute l’assemblée a applaudi. Les gens étaient ravis», nous raconte-t-il. Michel Ganne, lui aussi, dit avoir souri lorsqu’il a finalement pris conscience du prix de vente.

Des millions de francs pour du vin, comment est-ce possible? «Le vigneron Henri Jayer», donne pour seule réponse le patron de Baghera Wines. Le personnage désormais culte est considéré comme un artiste. C’est le «maître du pinot noir», qui tirait ses vins de la région mythique de la Côte-d’Or, en Bourgogne (F). Une partie de sa cave a déjà été vendue lors de plusieurs enchères dans le monde. En 2015, un grand cru 1978 Henri Jayer s’est même vendu à plus de 60'000 francs. Mieux que les bordeaux. Un record pour l’époque.

Les dernières bouteilles

L’extrême rareté des bouteilles explique aussi le prix élevé. Dimanche dernier, Baghera Wines proposait en effet les derniers flacons du maître. Le Bourguignon est décédé à l’âge de 84 ans en 2006. Sa cave du domaine de Vosne-Romanée s’était délestée au fil des enchères. Mais il y a peu, elle comptait encore 855 bouteilles et 209 magnums. Cet héritage est désormais dispersé. «Nous avons tourné la toute dernière page du Domaine Henri Jayer», se confie Michael Ganne, un brin nostalgique.

L’événement exceptionnel souligne la bonne santé financière des vins de haute gamme. Et la place importante de la ville de Genève dans ce marché de niche qui attire des acheteurs nord-américains et asiatiques, de Hongkong et de Chine continentale. Baghera Wines déclare travailler déjà sur une nouvelle vente de flacons prestigieux. Il s’agit, cette fois-ci, d’une collection privée de vins du Domaine de Romanée-Conti, toujours en Bourgogne. L’estimation se monte à près de 4 millions de francs. «C’est bien, mais nous aurons de la peine à rééditer l’exploit des vins Jayer. Cette vente est hors norme.» (24 heures)