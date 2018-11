Des prestations garantiraient 80% du salaire des chômeurs de plus de 55 ans

Il est plus rare que les personnes âgées perdent leur emploi, par rapport aux autres tranches d’âge. Mais lorsqu’ils se retrouvent au chômage, la situation est souvent plus grave. Et durable. En 2016, la proportion de chômeurs longue durée (plus d’un an) s’élevait à 56% chez les 55-64 ans, 47% chez les 40-54 ans et 37% chez les 25-39 ans.

Les répercussions sont d’autant plus lourdes lorsque ces chômeurs arrivent en fin de droit, et «tombent» aux sociaux. Entre 2010 et 2016, le nombre de chômeurs âgés bénéficiant de l’aide sociale a augmenté de 50,5%.

Intenable. Pour les Cantons et les Communes, qui voient la facture s’alourdir. Pour les personnes touchées, qui voient encore s’amenuiser leurs chances de se réinsérer sur le marché du travail, puisque ne bénéficiant plus de l’encadrement et des conseils des Offices régionaux de placement. En février, la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) imaginait de garder cette catégorie à l’assurance chômage, et ce même passé les 520 jours (2 ans) d’indemnités.

Sous condition

Une première procédure de consultation auprès des acteurs concernés (Secrétariat d’État à l’économie, Union patronale suisse, assurances sociales, assurance chômage, syndicats, etc.) l’a convaincue de changer son fusil d’épaule et de revenir avec un plan B, présenté lundi à Berne. Plutôt que de les laisser à l’assurance chômage, la CSIAS propose de les faire bénéficier de prestations complémentaires pour personnes âgées (PCA). En clair, une fois arrivées en fin de droit, celles-ci cesseraient de toucher les indemnités de chômage, mais pourraient continuer à bénéficier des services des Offices régionaux de placement. «Continuer à rechercher un emploi activement serait une condition pour avoir droit à ces prestations, souligne Markus Kaufmann, secrétaire général de la CSIAS. Il ne s’agit pas d’une retraite anticipée.»

Garder sa fortune

Celles-ci seraient «comparables aux indemnités de chômage, soit 80% ou 70% du dernier salaire, voire très légèrement en dessous, mais dans tous les cas nettement supérieures aux prestations des services sociaux», précise Corinne Hutmacher, collaboratrice scientifique de la CSIAS. En outre, il ne serait plus nécessaire de «vider ses comptes» pour toucher les PCA, comme c’est le cas avec l’action sociale. «Pour avoir droit aux services sociaux, il faut aujourd’hui ne plus avoir de fortune, et il arrive même que l’on doive vendre son appartement, ou sa voiture, explique Gerhard Hauser, avocat spécialisé.

Avec les PCA, il serait possible de garder son logement, son véhicule, ainsi que des épargnes de 37 500 fr. pour une personne seule. De quoi continuer à vivre dans des conditions dignes.» Ces prestations seraient délivrées jusqu’à l’âge de la retraite. Pourraient y prétendre les chômeurs de 57 ans révolus, au chômage depuis deux ans et qui auraient exercé une activité durant au moins dix ans.

Ce système permet en outre de contourner un risque inhérent à la première solution (persistance du droit aux indemnités chômage pour les plus de 55 ans). Celle-ci aurait pu profiter aux travailleurs de l’Union européenne qui auraient pu se faire verser des indemnités de chômage suisse, une fois rentrés dans leur pays d'origine.. «Ce qui est cotisé est dû, même si l’ORP se retourne ensuite vers l’assurance-chômage du pays d’origine, précise Corinne Hutmacher-Perret. Pour les PCA par contre, il faut être domicilié en Suisse. Or avec la nouvelle loi sur les étrangers, ceux-ci risquent de perdre leur permis de séjour une fois arrivés en fin de droits, et par conséquent perdre tout droit à des prestations sous condition de ressource, comme les PC ou l'aide sociale." Dans le contexte politique actuel, le plan B a davantage de chances de passer la rampe que le premier.

Conclusions en avril

Le surcoût à charge de la Confédération et des Cantons serait «raisonnable», selon la CSIAS: soit 25 millions de francs par année. Le coût total est estimé à 298 millions de francs, somme compensée par des économies de 139 millions dans l’aide sociale, à charge des Cantons et des Communes, et de 134 millions dans les prestations complémentaires à l’AVS. «Car actuellement, une personne à l’aide sociale doit prendre une retraite anticipée deux ans avant l’échéance, mais, comme la rente AVS ne suffit pas, elle doit être complétée par des prestations complémentaires, détaille Corinne Hutmacher. Ce sont ces deux années qui coûtent très cher à la Confédération.»

Ce rapport sera intégré aux travaux de la conférence ad hoc mise sur pied par Johann Schneider-Ammann, qui livrera ses conclusions en avril prochain.

(24 heures)