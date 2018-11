Des routes plus larges pour les gros véhicules?

Certaines routes pourraient être élargies pour faire de la place aux gros véhicules. Un élargissement des routes de manière générale n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Le Conseil fédéral prend position face aux craintes suscitées par une révision de la norme par les professionnels de la branche.

La largeur toujours plus grande des voitures entraîne des problèmes de croisement et de dépassement sur certains tronçons. Les experts de l'Association suisse des professionnels (publics et privés) de la route et des transports (VSS) travaillent actuellement à une révision de la norme sur la largeur des routes.

L'association soumettra ses propositions aux milieux intéressés pour avis. Ces normes ne deviennent juridiquement contraignantes que lorsqu'elles ont été déclarées obligatoires par le droit cantonal ou fédéral, précise le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi à une interpellation du conseiller national Thomas Hardegger (PS/ZH).

Dans certains cas

Selon le Conseil fédéral, la révision de la norme relative à la largeur des routes devrait permettre un aménagement de l'espace routier plus adéquat au profit de tous les usagers de la route. Dans certaines situations, des routes plus larges peuvent contribuer à réduire les conflits entre les usagers de la route.

Ce serait notamment le cas des tronçons fortement empruntés par le trafic motorisé et non motorisé, et qui relèvent pour la plupart de la compétence des cantons et communes. Un élargissement des routes de manière générale n'est pas à l'ordre du jour. Les charges économiques pour la Confédération, les cantons et les communes ainsi que l'aménagement futur de l'espace routier à l'intérieur des localités sont impossibles à évaluer à ce stade. Ils dépendront de l'issue de la révision de la norme relative à la largeur des routes.

Le Conseil fédéral souligne par ailleurs que les véhicules plus larges peuvent poser certains problèmes sur la route. Mais ils sont aussi plus sûrs pour les passagers. Ils sont devenus plus stables et bénéficient entre autres d'équipements tels que des protections contre les chocs latéraux et des airbags latéraux. (ats/nxp)