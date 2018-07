Des sonneries à la place des cloches à Lucerne

Des sonneries de téléphone portable remplacent temporairement les cloches de la chapelle St-Pierre à Lucerne. Ce projet artistique insolite de deux étudiantes dure jusqu'au 30 juillet.

«Dieu appelle», commentent des touristes en entendant lundi vers midi une sonnerie de téléphone provenant de la chapelle St-Pierre. D'autres lèvent les yeux avec curiosité et amusement vers le clocher situé à proximité du Pont de la chapelle, une des principales attractions touristiques de Lucerne.

Lundi matin, Klarissa Flückiger et Mahtola Wittmer, deux étudiantes en beaux-arts de la Haute école spécialisée de Lucerne, ont installé une table de mixage dans le clocher. Un haut-parleur a pris place près des cloches qui ne sonnent plus depuis quelques mois en raison de travaux de rénovation.

Repos nocturne respecté

Les deux étudiantes décident quand et combien de temps la sonnerie de téléphone portable retentit. Elles doivent toutefois respecter le repos nocturne des habitants: pas de sonnerie pendant la nuit. La journée, la sonnerie retentit au moins trois fois, ont-elles expliqué à Keystone-ATS.

L'Eglise catholique de Lucerne a décidé d'associer des étudiants en beaux-arts à la rénovation de la chapelle. L'idée de remplacer le son des cloches par des sonneries de téléphone portable n'était d'abord qu'une blague, puis le projet a pris forme.

Le dieu d'aujourd'hui

Les deux étudiantes sont parties de l'idée que les sonneries de téléphone sont aujourd'hui plus présentes dans notre vie que celles des cloches. La plupart des gens réagissent immédiatement lorsqu'ils entendent un portable sonner. Elles se sont alors interrogées, se demandant si le téléphone portable est le dieu d'aujourd'hui.

La chapelle St-Pierre est la plus vieille église de Lucerne. Maintes fois rénovée et transformée, on ignore quand elle a été construite. Le plus vieux document faisant référence à la chapelle date de 1178. (ats/nxp)