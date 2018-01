Des stars sud-coréennes vantent la Suisse

Jamais autant de touristes sud-coréens n'ont visité la Suisse qu'en 2017. Au bénéfice d'un pouvoir d'achat accru, ils suivent les traces de stars coréennes télégéniques mandatées par Suisse Tourisme pour vanter les attraits des Alpes dans leur pays.

Suisse Tourisme a fait de gros efforts de promotion ces dernières années en Corée du Sud à l'aide de partenaires tels que les villes de Berne, Lucerne ou Zurich ainsi que Valais Tourisme. Pour le porte-parole de l'organisation faîtière suisse André Aschwanden, «les Sud-Coréens font également preuve d'un grand intérêt pour les réseaux sociaux. De ce fait, Internet est souvent utilisé pour préparer des voyages à l'étranger», et en particulier en Suisse.

La forte croissance du nombre de nuitées réservées par des Sud-Coréens dans les hôtels suisses confirme cette tendance. Entre janvier 2016 et novembre 2017, les nuitées ont augmenté de 34,5%, soit une hausse de 111'000 nuitées sur un an, selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

La croissance rapide du pays avec une hausse du PIB de 40% entre 2009 et 2016 permet aux Sud-Coréens de larguer plus aisément les amarres. Ils restent en moyenne 1,4 jour en Suisse lors de leur séjour.

«Swiss Friends»

Depuis 2003, Suisse Tourisme travaille de concert avec des célébrités coréennes issues de la télévision, de la musique ou de la Toile, appelées «Swiss Friends» ou «ambassadeurs», pour promouvoir la Suisse comme destination de vacances auprès de groupes-cibles, les familles par exemple. Résultat: depuis 2010, le nombre des nuitées est en hausse constante. Et parmi ces visiteurs, 77% sont âgés de moins de 35 ans.

«Les étoiles montantes sud-coréennes partagent les expériences de leurs voyages en Suisse et motivent les populations locales à se déplacer», a précisé M. Aschwanden à l'ats. Et de citer le clip tourné en 2015 à Zurich et en Suisse centrale par la vedette de la «K Pop» sud-coréenne Kyuhyun, un clip vu plus de six millions de fois sur YouTube.

Suisse Tourisme offre en contrepartie à ses ambassadeurs sud-coréens des prestations en nature telles que le voyage en Suisse avec hébergement garanti pour le «Swiss Friend» et toute son équipe.

Virées en zigzag

Les premiers «Swiss Friends» étaient surtout des actrices et acteurs renommés en Corée du Sud. En 2015 et 2016, un partenariat a aussi été conclu avec le «boys band» Super Junior, très coté en Asie. Ces stars en herbe ont ainsi participé à un «Grand Tour of Switzerland», sillonnant des villages à travers les Alpes pour faire étalage sur les réseaux sociaux de leur expérience exotique en Suisse, faisant valoir la visite de «22 lacs et de onze sites classés à l'Unesco».

Sur les clips diffusés sur la Toile, on voit Leeteuk, le MC (maître de cérémonie) de Super Junior, s'extasier à la découverte de la Suisse en criant «Freedom» à bord d'une voiture où un drapeau rouge à croix blanche apparaît sur l'un des sièges arrières du véhicule. La bande-son de leur aventure en Helvétie fait honneur autant aux sons synthétiques qu'au folklore traditionnel pain-fromage. On voit également le trio infernal prendre langue avec des autochtones sur des places de marchés à Stans (NW) ou assis dans des transports publics.

[HD PIC] 170719 ???. get natural. Facebook Update - Happy Leeteuk traveling to Switzerland~ The view is so breathtaking! [2P] pic.twitter.com/G97RqVP56Q — Believe SG (@13elieveSG) 20 juillet 2017

Attrait pour la saison hivernale

Et pour 2018, année olympique oblige, l'animateur star de la TV sud-coréenne Noh Hong-Chul est à son tour devenu pour la cause du tourisme suisse un authentique «Swiss Friend». C'est la première fois depuis 2003 qu'un ambassadeur est invité en Suisse en hiver.

«Les Jeux de Pyeongchang - qui débutent le 9 février prochain - ne sont pas étrangers à ce choix et l'intérêt pour les activités hivernales est actuellement grand en Corée du Sud», concède Véronique Kanel, autre porte-parole de Suisse Tourisme. Le phénomène n'est pas sans rappeler les productions du cinéma indien (Bollywood) dont des scènes sont parfois tournées en Suisse. Une collaboration avec Suisse Tourisme court d'ailleurs maintenant déjà depuis une année avec la star du cinéma indien Ranveer Singh. (ats/nxp)