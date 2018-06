Des tickets gagnants dans les préservatifs

Suisse Jusqu'ici réservés aux professionnels de la santé, les autotests de dépistage du sida seront en vente dès mardi dans les pharmacies et les drogueries. Plus...

Santé Selon un sondage paru pour le compte de Couleur 3, les jeunes Romands de 15 à 30 ans connaissent mal les infections sexuellement transmissibles (IST). Plus...

Berne La Suisse allouera 57 millions de francs entre 2017 et 2019 au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Plus...