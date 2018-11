Des travaux impressionnants en gare de Lucerne

Les travaux se déroulent jusqu'à présent sans accroc, a indiqué dimanche à la mi-journée un porte-parole des CFF. Les ouvriers s'activent à évacuer et remplacer des tronçons entiers de rail. Outre la partie visible de ce chantier, il reste encore beaucoup à faire avant la reprise du trafic, notamment des tests de sécurité.

Techniquement parlant, sept aiguillages sont remplacés d'un coup. Les CFF ont pris cette décision après deux déraillements consécutifs à Lucerne et à Bâle l'an dernier. L'aiguillage pourrait être une des raisons de ces accidents. Commencé fin septembre, les travaux devraient se prolonger jusqu'à fin janvier.

Ces réparations de grande ampleur tombent sur un week-end plutôt chargé en événements à Lucerne. La ville accueille à la fois le festival de blues de Lucerne, le Lucerne piano festival et les fans de football venus pour assister au match Suisse-Belgique dimanche soir.

Pour éviter la pagaille, les CFF ont mis en place plus de 20 bus de remplacement qui font la navette entre le centre et les gares d' Ebikon, Emmenbrücke, Littau et du Musée des Transports. (ats/nxp)