Des travaux sur l'A9 au Simplon

Les automobilistes empruntant le col du Simplon (VS) via l'A9 devront s'armer de patience en raison de travaux. Des interventions sur les ponts de Riederwald et de Stuckisegg entraîneront une gestion de trafic alternée sur une seule voie entre le 6 août et fin septembre.

Circulation alternée

Les perturbations de trafic sur l'A9 Simplon sont toutefois moins importantes en 2018 que ces dernières années, a indiqué jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU) . Aucun chantier avec une gestion permanente du trafic sur une seule voie n'est prévu.

Seuls certains travaux demandent une circulation alternée de façon temporaire (pour une journée ou pour quelques semaines). C'est le cas dans le secteur de Riederwald. Les appuis des ponts de Riederwald et de Stuckisegg ainsi que les joints de chaussée sont actuellement remplacés par étapes.

Jusqu'à fin octobre

Un renforcement parasismique est également prévu, précise l'OFROU dans son communiqué d'explication. Les travaux ont démarré en juin et dureront jusqu'à la fin octobre 2018.

Dans le secteur en question, l'A9 Simplon se présente sur trois voies. Pour une partie des travaux, la circulation peut être maintenue sur deux voies sans temps d'attente. Mais la prochaine intervention nécessite de ramener la circulation sur une seule voie. (ats/nxp)