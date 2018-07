Des voies ferrées en blanc testées aux Grisons

L'enduit blanc est actuellement testé sur un tronçon de 300 mètres entre Küblis et Fideris, dans le Prättigau, a précisé samedi à Keystone-ATS Yvonne Dünser, porte-parole de la compagnie. Elle confirmait une information de la radio Südostschweiz.

La peinture a été appliquée à la mi-juin et déploie maintenant, en pleine chaleur estivale, ses effets. En théorie, la température des voies peut être réduite de 7 degrés, explique Yvonne Dünser. Un bilan sera tiré lorsqu'il fera moins chaud.

Une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a prouvé l'impact positif de la peinture blanche lors d'un fort ensoleillement. Des chercheurs se sont alors adressés aux Chemins de fer rhétiques afin d'effectuer des tests pratiques.

A partir d'une déformation, ou déjettement, de plus de 50 millimètres, aucun convoi ne doit circuler sur les voies. En été 2015, la chaleur avait affecté les Chemins de fer rhétiques: en raison d'une déformation, les trains ne pouvaient plus rouler temporairement entre Arosa et Coire et étaient remplacés par des bus.

En Italie, il est courant depuis quelques années déjà de peindre les voies en blanc pour lutter contre les effets de la chaleur. (ats/nxp)