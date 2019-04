Désarmement nucléaire: le Conseil fédéral décide d’attendre

La signature par la Suisse du traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) n’est pas pour demain. En cette fin d’après-midi, le Conseil fédéral a décidé de gagner du temps et de ne pas adhérer au TIAN dans l’immédiat, même s’il est «d’avis qu’il doit accélérer sa réflexion et avancer le moment d’une nouvelle évaluation». Un état des lieux sera fait d’ici à la fin de 2020 et non pas d’ici à la fin de 2025. Selon les sept Sages, «des événements importants comme le retrait récent des États-Unis et de la Fédération de Russie du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire doivent en effet être pris en compte».

Les antinucléaires déçus

En milieu d’année dernière, le Conseil national avait approuvé (par 100 voix contre 86) une motion de Carlo Sommaruga (PS/GE), lequel demandait expressément au gouvernement de ratifier et signer ce traité. Six mois plus tard, en décembre, le Conseil des États allait dans le même sens par 24 voix contre 15. Il y a quelques mois, l’élu genevois se disait déjà inquiet car la Suisse accueille l’ICAN, la campagne pour l’abolition des armes nucléaires à l’origine de ce traité et lauréate du Prix Nobel de la paix en 2017.

Contacté ce mercredi, la cofondatrice d’ICAN Switzerland, Maya Brehm, est outrée: «Nous sommes déçus. Le Conseil fédéral essaie de gagner du temps et ne respecte pas la décision du parlement qui s’est prononcé en pleine connaissance de cause du contexte international.» Elle évoque aussi la réputation humanitaire de la Suisse: «Le fait de ne rien décider est un mauvais signal sur le plan international. Je rappelle que l’arme nucléaire est la plus inhumaine qui soit. Donc, d’une manière générale, cela nuit au désarmement global. Si la Suisse avait signé, elle aurait montré la voie à d’autres nations. Et là, c’est le signal inverse qui est donné à l’extérieur.»

Il manque 28 États

Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été négocié par l’ONU en 2017. Le fameux TIAN a été adopté par 122 voix, dont la Suisse. Le traité institue pour la première fois dans l’histoire une interdiction complète et explicite des armes nucléaires, inspirée du droit international humanitaire. Il interdit l’emploi, la menace d’emploi, la fabrication, le stockage, l’acquisition, la possession, le déploiement, le transfert et la mise à l’essai d’armes nucléaires. À ce jour, le TIAN a été ratifié par 22 États. Les pays européens sont peu représentés et, comme le souligne encore le Conseil fédéral, la position des États neutres n’est pas uniforme. Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires entrera en vigueur après sa ratification par 50 nations. (24 heures)