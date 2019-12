Détecter la pédophilie avec les ondes cérébrales

Un psychiatre et professeur d'université bâlois prétend avoir mis au point une procédure qui lui permet de déterminer de façon fiable si une personne est pédophile. «Nous mesurons les ondes cérébrales des gens, en particulier les changements dans les ondes cérébrales lorsqu'ils sont exposés à des stimuli», explique Marc Graf, professeur de psychiatrie forensique dans un entretien avec la NZZ am Sonntag.

On montre notamment aux sujets des séries d'images au sein desquelles de plus courtes séquences comportant des stimuli érotiques ont été intégrées. Ces dernières induisent des pics d'activité cérébrale spécifiques chez les pédophiles. «Rien que sur la base de ces mesures, il est possible de déterminer avec une certitude de 80% à 90%, si les personnes examinées ont ou non des penchants pédosexuels, relève Marc Graf. Ces résultats pourraient être utiles pour le diagnostic et le pronostic de ce type de délinquants.