Deux «Arlequins» de Picasso accueillis au Kunstmuseum

Peinture Selon les médias britanniques, la toile «Buste de femme» a été lacérée. Un Londonien de 20 ans serait l'auteur de ces déprédations. Plus...

New York Le tableau, vendu aux enchères à New York pour 115 millions de dollars, sera prêté au musée d'Orsay à Paris pour une expo qui devrait passer par Bâle au printemps 2019. Plus...