Deux blessés dans deux accidents sur l'A6

Canton de Soleure Des employés d'une entreprise de transformation métallique ont été victimes d'un accident de travail, mercredi matin. Plus...

Engelberg (OW) Des travaux de réfection se tenaient au Titlis, dans le canton d'Obwald, mercredi matin, quand un accident de téléphérique s'est produit. Il y a un mort et six blessés. Plus...