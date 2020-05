Deux femmes arrêtées dans un tripot illégal

La police bernoise a perquisitionné vendredi soir à Lyss (BE) un local suspecté de proposer des jeux de hasard et des paris illégaux. Près de 40 personnes ont été contrôlées et deux femmes arrêtées.

Plusieurs appareils électroniques, une machine de jeux ainsi que quelques dizaines de milliers de francs et de l'or ont été saisis, a indiqué samedi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland dans un communiqué.

Les deux femmes arrêtées sont âgées de 30 et 41 ans. Elles sont soupçonnées d'avoir exercé sans autorisation dans le local et seront dénoncées pour infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration.

De plus amples investigations sur les exploitants du local sont en cours. Cette descente de police à Lyss est le fruit d'une large enquête préliminaire sur des soupçons de jeux de hasard et de paris interdits. La police est intervenue déjà à de multiples reprises à Lyss pour des affaires similaires: en 2018, en 2016 et 2015. (ats/nxp)