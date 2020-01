Deux fois plus de séismes ressentis en 2019

Le nombre de tremblements de terre ressentis par la population en Suisse et dans les pays voisins en 2019 a été deux fois plus élevé que d'habitude. Au total, 1670 séismes ont été enregistrés, un record.

La majorité des tremblements de terre enregistrés en 2019 est associée à cinq séquences sismiques, a indiqué mardi le Service sismologique suisse (SED). Une de ces séquences s'est produite en Valais, dans la région située entre Anzère et le col du Sanetsch. Les quatre autres ont eu lieu dans la zone frontalière près de Courmayeur (I), Novel (F), Constance (D) et Chamonix (F).

Essaims de séismes

Les tremblements de terre en Suisse se produisent souvent sous forme de séquences, appelées aussi essaims de séisme. Ils se caractérisent par une succession de séisme à un endroit précis. Ce qui est inhabituel en 2019, c'est le nombre de séquences très actives.

On n'avait encore jamais enregistré autant de séismes depuis le début de la surveillance moderne des tremblements de terre dans les années 1970, souligne le SED. Il y a donc eu plus de tremblements de terre ressentis par la population.

Une telle répétition de séismes perceptibles s'est produite la dernière fois en 1964. Une séquence prononcée de secousses d'une magnitude allant jusqu'à 5,3 s'était produite pendant plusieurs mois près de Sarnen (OW), ce qui avait provoqué une grande inquiétude dans la population.

Niveau d'activité rare

Un niveau d'activité sismique aussi élevé qu'en 2019 est rare, souligne le SeED. Cela ne constitue «ni une surprise ni une indication d'un aléa sismique accru dans les mois à venir».

L'essaim de tremblements de terre en Valais, avec 16 séismes ressentis, est celui qui a le plus attiré l'attention de la population. Environ 2000 annonces de ressenti ont été reçues. Les êtres humains peuvent ressentir en général un séisme à partir d'une magnitude de 2,5.

Durant la première quinzaine de novembre, plus de 300 séismes se sont produits entre Anzère et le col du Sanetsch. Les deux plus importants ont été d'une magnitude de 3,3. Les analyses indiquent que plusieurs failles ont été activées et se sont influencées les unes les autres.

Magnitude de 4,2

Le plus grand tremblement de terre de 2019 en Suisse a été d'une magnitude de 4,2. Il s'est produit à la fin du mois de mai et fait partie de l'essaim de séismes près de Novel (F). Le SED a reçu 600 annonces de ressenti de la part de la population pour ce seul évènement.

Le deuxième plus fort séisme appartenait à l'essaim de Constance (D) avec une magnitude de 3,7. Avec 410 séismes, la séquence de Courmayeur (I), dans le massif du Mont Blanc, est celle qui compte le plus grand nombre d'évènements en 2019.

Le nombre total de 1670 secousses enregistrées en 2019 est un nouveau record. Il s'explique par le niveau élevé de l'activité sismique, mais aussi par la densité croissante et la modernisation du réseau de mesure sismique, explique le SED. (ats/nxp)