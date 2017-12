Deux mafieux présumés de la 'Ndrangheta condamnés

Le TPF suit ainsi largement le Ministère public de la Confédération (MPC). Début décembre, il avait requis cinq ans de prison pour l'«homme de confiance» de la cellule milanaise de la 'Ndrangheta, qui vit au Tessin. Pour le deuxième accusé, il avait demandé trois ans de prison et une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 300 francs.

Ce dernier, fiduciaire et ancien conseiller communal de Chiasso, a fabriqué les documents qui ont permis au groupe mafieux de réaliser ses affaires immobilières et financières en Suisse et vers l'étranger. Celles-ci ont duré plusieurs années.

Les deux hommes étaient accusés de soutien à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et infractions à la loi sur les étrangers.

Le premier a reconnu les faits tout en minimisant son rôle. Quant au fiduciaire, il conteste toute responsabilité. Il n'était pas censé être au courant de la provenance ni de la destination finale de l'argent.

Le procès a pourtant clarifié les circuits qu'empruntait une partie de l'argent. Ainsi, au moins 1,2 million de francs ont passé de Mendrisio à Chiasso via Dubaï et les Bahamas. Rien n'indiquait qu'il s'agissait de blanchiment, il eût pu s'agir d'optimisation fiscale, a fait valoir le fiduciaire. (ats/nxp)