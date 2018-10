Deux nouveaux loups sévissent en Valais

Deux nouveaux loups sévissent sur le territoire valaisan. Les analyses génétiques ont confirmé la présence de deux mâles jusqu'ici inconnus. Mais aucune preuve de reproduction pour l'année en cours n'a pu être faite.

Les analyses génétiques des échantillons prélevés sur des animaux de rente tués ont permis d'identifier les deux nouveaux individus, communique mardi l'Etat du Valais. L'un d'eux, le mâle M88, sévit dans la région de Vouvry, l'autre, le mâle M89, dans la vallée de Conches.

Les prélèvements d'ADN ont encore confirmé la présence de trois mâles et d'une femelle déjà identifiés par le passé. Le service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune estime que d'autres loups, dont l'identification n'a pas encore été possible, sont présents sur le territoire cantonal.

Un bilan plus détaillé du recensement des loups est attendu pour le début de l'année 2019.

Pur l'heure, il n'y a aucun indice de reproduction. Aucune présence de jeunes loups n'a pu être mis en évidence ni par les pièges photographiques ni par les pièges acoustiques qui enregistrent les hurlements de loups. (ats/nxp)