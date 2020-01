Deux pilotes septuagénaires tués en 10 jours

Deux pilotes de près de 80 ans ont perdu la vie ces dix derniers jours en Suisse lors des crashs de leurs appareils. Les contrôles de santé ne semblent pas remis en question, les capacités étant davantage mesurées pour conduire un avion qu'une voiture.

Mardi après-midi, un Cessna C152 s'est écrasé dans une forêt de Schongau LU. Le pilote de 78 ans a été tué sur le coup. Le même jour, la police grisonne annonçait le décès d'un autre pilote, âgé de 79 ans. Ce dernier a succombé à l'hôpital une dizaine de jours après que son appareil s'était écrasé sur la piste de ski de la station de montagne de Tschuggen, au-dessus d'Arosa. Les causes des deux accidents n'ont pas encore été élucidées.

Accidents plus fréquents

Selon l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), des accidents d'avion avec des pilotes plus âgés sont fréquents. Cependant, leur capacité à piloter est plus contrôlée que pour les automobilistes. Comme pour ces derniers, il n'y a pas de limite d'âge à piloter un vol privé si les exigences pratiques et médicales prescrites sont remplies.

Selon le porte-parole de l'OFAC Christian Schubert, les pilotes privés doivent effectuer chaque année un minimum de 12 heures de vol ainsi qu'un vol de contrôle avec un instructeur s'ils ne veulent pas perdre leur licence. De plus, ils doivent justifier d'un contrôle médical régulier de leur capacité à voler.

Jusqu'à l'âge de 40 ans, l'examen médical doit être effectué tous les cinq ans, puis jusqu'à 50 ans tous les deux ans, et à partir de 50 ans chaque année. Lors de l'examen, les organes sensoriels en particulier sont contrôlés. De bonnes compétences cognitives sont essentielles pour voler à vue, a déclaré Schubert.

S'agissant des pilotes professionnels qui volent seuls, ils doivent abandonner le joystick à 60 ans. Ceux qui volent à deux doivent renoncer à 65 ans. (ats/nxp)