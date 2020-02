Deux retraités fauchés sur des passages piétons

Deux retraités âgés de 69 et 91 ans ont été grièvement fauchés jeudi soir et vendredi matin sur des passages piétons à Oberuzwil (SG) et Tesserete (TI). Leurs jours sont en danger.

Il était 19h00, jeudi, lorsqu'un automobiliste de 64 ans a happé un piéton de 69 ans sur un passage sécurisé à Oberuzwil. La victime a été projetée sur plusieurs mètres. Inconsciente, elle a été hospitalisée dans un état très grave.

Malgré l'arrivée d'un hélicoptère de la Rega, le sexagénaire a dû être transporté en ambulance en raison de la météo défavorable, précise la police st-galloise.

Vendredi matin, un nonagénaire a, lui aussi, été percuté par une voiture sur un passage piéton à Tesserete (TI). L'auto conduite par un homme de 35 ans débouchait d'une rue latérale, lorsque l'accident est survenu. Grièvement blessé, l'homme de 91 ans a été hospitalisé. L'enquête devra établir les causes exactes de l'accident. (ats/nxp)