Deux trains ont perturbé le trafic à Lucerne

Le trafic ferroviaire a été restreint lundi pendant trois heures en direction et à partir de la gare de Lucerne. Deux trains, immobilisés par des pannes, ont en effet bloqué deux des trois voies qui permettent d'entrer en gare.

Les passagers d'un des trains immobilisés ont pu prendre place dans un autre convoi qui se situait sur une voie parallèle et continuer leur route.

L'autre train, qui est tombé en panne vers 8 heures peu avant son entrée en gare de Lucerne, a dû être remorqué, a indiqué à l'ats un porte-parole des CFF. Ce convoi a bloqué deux des trois voies qui permettent d'accéder à la gare de Lucerne, en cul-de-sac. Par conséquent, le trafic ferroviaire pour entrer et sortir de la gare a été fortement réduit entre 8 et 11 heures. Des trains reliant Lucerne à St-Gall, ainsi que ceux à destination d'Olten (SO) étaient concernés par ces réductions.

Peu avant l'immobilisation des deux trains, la gare de Lucerne avait été complètement bloquée pendant un quart d'heure, pour la même raison: c'était cette fois un train régional des Südostbahn qui était resté bloqué sur la voie.

(ats/nxp)