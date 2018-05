Deux voitures emportées par une avalanche

Le col a été fermé, a indiqué la police cantonale uranaise, confirmant une information de la radio Südostschweiz. Des photos de lecteurs publiées sur le site Blick.ch montrent l'ampleur des dégâts: les masses de neige qui bloquent la chaussée et les deux voitures endommagées, qui sont sorties de la route, à 200 mètres du sommet du col. Trois personnes ont été blessées.

Un des véhicules, immatriculé dans le canton de Schwyz, a été emporté sur environ 100 mètres. Ses deux occupants ont été blessés et conduits à l'hôpital. L'autre voiture, occupée aussi par deux personnes et portant des plaques allemandes, n'est que légèrement sortie de la route. La passagère a été blessée et héliportée à l'hôpital. La vie des blessés n'est pas en danger.

Selon les premiers éléments de l'enquête, personne d'autre n'a été touché. La coulée a recouvert la route sur environ 100 mètres. L'avalanche a nécessité l'engagement du Département cantonal des travaux publics, de la Rega, de deux entreprises de dépannage, d'une équipe de conducteurs de chiens d'avalanche du Secours alpin suisse et de la police cantonale. (ats/nxp)