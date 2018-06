Deuxième jour de violents orages

Un jour après avoir été ravagé par des intempéries, le canton de Zurich a à nouveau été victime jeudi de violents orages, accompagnés de grêle. Les pompiers sont intervenus 61 fois en soirée, a indiqué le service de protection et de sauvetage dans un communiqué.

Les interventions ont été principalement menées dans l'Unterland zurichois, déjà sévèrement touché la veille, et la région de Dübendorf.

Mercredi, les services de secours étaient intervenus plus de 800 fois dans le canton après le passage de violents orages. Des rues entières avaient été inondées et des centaines d'habitations, de caves et de garages envahis d'eau et de boue. Le montant des dégâts est estimé par les assurances à plusieurs millions de francs.

Selon SRF Meteo, les intempéries de jeudi ont d'abord frappé la Suisse romande. Elles se sont ensuite propagées aux cantons de Berne et de Soleure, avant d'atteindre Bâle. Une autre ligne de grains s'est ensuite formée au-dessus de la région de Bâle et du canton d'Argovie allant jusqu'au lac de Zurich. Elle s'est ensuite déplacée vers nord en direction de Schaffhouse.

Quelque 45'000 éclairs ont frappé la Suisse jeudi. A Thoune (BE) et Döttingen (AG), des rafales de vent ont été mesurées à, respectivement, 83 km/h et 75 km/h. (ats/nxp)