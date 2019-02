Devenir pilote de combat, une vocation

À Payerne, on célébrait mardi la première femme pilote d’avion de combat de Suisse: Fanny Chollet. La jeune femme, qui possède le grade de premier-lieutenant, rêvait de cette carrière militaire depuis les bancs du gymnase. Un métier intense et hors du commun qui requiert une véritable vocation.

Un cursus exigeant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chemin jusqu’à la cabine de pilotage d’un F/A-18 n’est pas simple. La formation de 3 ans commence par le programme SPHAIR. Ce dernier consiste en une batterie de tests pour mesurer le talent et les aptitudes aéronautiques des candidats. Le processus de sélection y est particulièrement rigoureux.

Pour pouvoir prendre part à la formation, les apprentis pilotes doivent être âgés de 17 à 22 ans, exceptionnellement 23 ans pour les officiers, et bénéficier d’une “réputation irréprochable”. Les élèves passent tout d’abord un examen en ligne avant l’étape du “screening” (test en cockpit simulé). En cas de succès, ils suivront ensuite un premier cours de pilotage durant deux semaines. Sur les quelques centaines de jeunes intéressés au départ, seule une poignée d’entre eux arrive jusqu'au bout.

La réussite des cours de SPHAIR est une condition obligatoire pour entamer une carrière dans l’aviation militaire en passant par l'école de pilote et l'aviation civile. Et une fois le certificat en poche, mieux vaut ne pas tarder pour espérer être engagé comme pilote militaire. L’âge maximal pour postuler aux Forces aériennes suisses est de 25 ans. Au final, six pilotes professionnels sont ainsi formés par année en moyenne.

Qualités requises

Un bon pilote de combat se doit d'être inébranlable. Les manœuvres effectuées en l'air exigent avant tout une bonne représentation spatiale et un sens de l'orientation aiguisé. L'intensité du travail demande également une résistance nerveuse à toute épreuve.

En outre, la forme physique est l'un des facteurs déterminant de la sélection. Les pilotes doivent impérativement avoir une bonne vue avec des réflexes et une perception correcte des couleurs. En cas de déficience, ils doivent dépendre le moins possible d'aides visuelles. Les opérations au laser sont exclues. Les candidats doivent également mesurer entre 160 et 195 centimètres selon les critères de l'armée suisse.

En plus de l’instruction d’officier, les futurs pilotes de combat doivent avoir achevé une maturité gymnasiale ou professionnelle et parler couramment l'une des langues nationales. La connaissance de l’anglais, langue internationale de l’aviation, est aussi indispensable pour réussir et permettre aux pilotes de travailler en équipe. (24 heures)