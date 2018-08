Diesse (BE): pétition contre un centre de renvoi

Une pétition lancée par un groupe de citoyens contre le projet de centre de requérants d'asile sur le site de l'ancien foyer d'éducation pour jeunes délinquants de Prêles (BE) a récolté 1042 signatures. Cet établissement pourrait accueillir entre 350 et 450 personnes.

Sur sa page Facebook, le comité «Plateau de Diesse centre requérants pas comme cela» précise qu'il s'oppose à un projet jugé démesuré, comme l'a révélé mercredi la radio régionale RJB. Il ne veut pas de la réaffection du site en un centre de retour pour requérants en attente de renvoi.

Ce groupe de citoyens du district de La Neuveville (BE) souligne qu'il n'est pas contre les requérants d'asile. Mais il estime que ce projet doit se réaliser de «manière raisonnable d'un point de vue sécuritaire» et être «proportionnel par rapport à la population». La récolte de signatures lancée le 21 mai s'est achevée fin juillet.

Dans un message daté du 23 mai, le comité écrit qu'il veut avoir des garanties et son mot à dire sur le projet. Selon le canton de Berne, ce centre pourrait ouvrir ses portes en 2019. Il offrirait entre 350 et 450 places pour des personnes qui ne bénéficient plus que de l'aide d'urgence. (ats/nxp)