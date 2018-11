Diplomate tué à Genève en 1995: une femme arrêtée

Du neuf dans l’affaire du diplomate égyptien tué en 1995 à Genève. Comme nous le révélions lundi, un Italo-Ivoirien a été arrêté à la fin du mois d’octobre car son ADN correspondait à celui laissé sur le silencieux utilisé pour ce crime.

Selon nos renseignements, une Genevoise, âgée d’une quarantaine d’années, a aussi été entendue mercredi dans les locaux du Vieil-Hôtel de police à la Jonction. Cette ex-amie du prévenu a, elle aussi, laissé son ADN sur l’objet destiné à étouffer le bruit des coups de feux. Elle se retrouve donc également suspectée d’assassinat 23 ans après le drame. «Elle tombe des nues», explique une source. Le Ministère public de la Confédération a demandé la mise en détention de la prévenue, défendue par l'étude Skandamis avocats.

Anthony Brovarone, porte-parole au MPC confirme ainsi cette nouvelle arrestation: «Je suis en mesure de vous confirmer que nous avons étendu l'instruction pénale dans la cause mentionnée à une nouvelle personne qui a également été placée en détention provisoire. En l'état et compte tenu de la procédure pénale en cours, nous ne donnons pas d'autres informations. Et nous soulignons que, comme toujours, la présomption d'innocence prévaut pour l'ensemble des personnes prévenues.»

Rappelons que l’ADN retrouvé sur le silencieux de l’arme a longtemps été inutilisable pour les enquêteurs. L’évolution technologique a changé récemment la donne et a permis aux enquêteurs de retrouver aujourd’hui les deux suspects.

À l’époque, ce meurtre avait défrayé la chronique. Un coup de tonnerre dans la paisible Genève internationale. Le diplomate, âgé de 42 ans, vivait depuis un et demi au Petit-Saconnex. Il travaillait comme conseiller commercial de la mission égyptienne auprès des Nations Unies. Il a été tué par balles dans le parking souterrain de l’immeuble où il habitait avec sa femme et son bébé.

Son épouse, qui décrit le défunt comme un être calme et sans histoire n’a jamais compris le mobile de ce crime mystérieux. À l’époque, la piste terroriste avait sérieusement été analysée durant l’enquête ouverte, alors, par Carla del Ponte, procureure générale de la Confédération. (24 heures)