Direct - La tempête Ciara déferle sur la Suisse

Intempéries Des vents violents, à plus de 130 km/h, ont été mesurés durant la nuit de dimanche à lundi en Suisse. Les polices cantonales ont pour l'heure fait état d'un seul blessé. Plus...

Suisse Les aéroports de Genève, Zurich et Bâle ont annulé plusieurs vols pour la Grande-Bretagne ou Paris. MétéoSuisse annonce un danger marqué de force 3 ou 4. Plus...

Météo Les transports aériens, ferroviaires et maritimes dans le nord-ouest de l'Europe sont perturbés ce dimanche à cause de la tempête hivernale Ciara. Plusieurs régions en France et au Royaume-Uni ont été placées en état d'alerte orange. Plus...