Doris Leuthard va-t-elle partir après «No Billag»?

Doris Leuthard pourrait bien quitter le Conseil fédéral plus vite que prévu. En effet, selon le Blick vendredi, qui cite son entourage proche, l'Argovienne, âgée de 54 ans, pourrait démissionner très vite après la votation sur «No Billag» le 4 mars.

Pour rappel, la doyenne en terme du nombre d'années passées au gouvernement (12 ans) avait indiqué l'été dernier qu'elle ne se représenterait pas pour la prochaine législature en 2019. Dans la Berne fédérale, on s'attendait dès lors à ce que la conseillère fédérale, qui a été l'an dernier la présidente de la Confédération, quitte le collège cet été, voire cet automne. Elle pourrait ainsi prendre tout le monde de vitesse.

Selon le Blick, Doris Leuthard serait fatiguée. Et elle s'inquiéterait du nouveau tour glacial que prennent les relations entre la Suisse et Bruxelles depuis la venue du président de la commission européenne Jean-Claude Juncker et de l'équivalence boursière provisoire octroyée par l'UE à la Suisse.

Désigner un successeur

La votation sur «No Billag» serait déterminante, selon le journal. Si la conseillère fédérale gagne ce 4 mars, elle pourrait alors annoncer sa démission la 3e semaine de la session de printemps qui a lieu du 26 février au 16 mars. Au plus tard, elle devrait l'annoncer fin avril. Mais une démission ce printemps serait idéale car son successeur devra être élu le 6 juin prochain, soit quasiment 12 ans jour pour jour après son élection.

Évidemment, le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), dirigé par Doris Leuthard, n'a pas voulu confirmer l'information, ni même la commenter.

Mais selon le Blick, le PDC s'active déjà à préparer son départ et préparerait un scénario. Le parti doit aussi déterminer qui siégera au comité pour choisir son successeur et les modalités de la succession afin d'être prêt le jour J. (nxp)