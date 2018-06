Douze ans de prison pour le meurtre d'un bistrotier

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour meurtre et vol avec préméditation de l'homme qui avait poignardé le patron d'un restaurant à Schattdorf (UR) en mars 2013. Le procureur demandait qu'il soit reconnu coupable d'assassinat.

Dans son recours, le Ministère public exigeait aussi que le brigandage qualifié soit retenu et que la peine soit portée à 17 ans de détention.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral s'en tient aux arguments du tribunal cantonal uranais. Il reconnaît que certains indices plaident en faveur de la thèse du vol avec assassinat. Mais ces éléments ne suffisent pas pour tirer des conclusions définitives.

D'autres points permettent aussi de pencher en faveur d'un déroulement différent des faits.

Victime connue de l'auteur

L'auteur connaissait sa victime et avait déjà travaillé pour lui comme aide de cuisine. Il avait passé la soirée du crime dans le restaurant comme client et avait quitté la salle après minuit. A l'extérieur, il avait tiré un couteau du coffre de son scooter.

Muni de cette arme, le meurtrier s'était rendu au cimetière afin de se recueillir sur la tombe de son père. Il était ensuite revenu au restaurant et avait tué le cafetier de plusieurs coups de couteau. En quittant les lieux, il avait emporté un cabas dans lequel se trouvaient près de 9000 francs.

En septembre 2015, le tribunal de district d'Uri l'avait condamné pour assassinat et vol à seize ans de prison. L'instance cantonale avait admis partiellement le recours du condamné. Il l'avait reconnu coupable de meurtre et vol avec préméditation et avait réduit la peine à douze ans. (arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018) (ats/nxp)