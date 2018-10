Drogue: Fernand Melgar vs Benoît Genecand: leurs solutions face au deal de rue

A la suite des différentes polémiques qui ont éclaté dans les médias et sur les réseaux sociaux, Bilan a demandé au cinéaste Fernand Melgar et au conseiller national PLR Benoît Genecand de nous livrer en quelques lignes leurs solutions ou leurs attentes concrètes concernant le problème délicat du deal de rue, au sujet duquel chacun d’eux s’était exprimé, au risque de s’attirer des critiques.

PAR FERNAND MELGAR *

Depuis le 15 juin dernier et uniquement durant la journée, près de 200 dealers ont déserté la journée le centre-ville de Lausanne et rendu les rues à leurs habitants. Stigmatisée par les méfaits de délinquants noirs, la diaspora africaine respire. Le Maupas, quartier familial et populaire, retrouve sa joie de vivre. Les commerces reprennent espoir après avoir vu leur clientèle décliner.

Pourtant, en toute impunité, ces jeunes hommes exploités par la mafia nigériane sévissaient depuis vingt ans en usurpant le statut de requérant d’asile ou munis de visas Schengen. Ils se sont rendus coupables de vente de drogues à la sortie des écoles, de harcèlement sexuel et de tentative de viol ainsi que de menaces envers ceux qui ont tenté de les chasser. Par quel miracle Lausanne s’est-elle en partie débarrassée de ce fléau?

Face au laxisme de la Municipalité et, malgré les évidences et dénonciations, au déni de la gauche, 400 habitants du centre ville se sont réunis pour occuper l’espace public en mains des dealers. Acculé, le municipal de police a enfin pris une décision qui tombe sous le sens: quelques îlotiers patrouillent de 8 à 22 heures. Pas d’arrestation, leur présence suffit pour déstabiliser dealers et consommateurs et rassurer la population. Mais ce combat ne peut pas s’arrêter là. Face à un problème de santé publique alarmant, la prévention de la toxicomanie et la répression du trafic doivent être remises sur le tapis. Au niveau cantonal, la chaîne pénale doit être renforcée pour contrer l’impunité des petits ou gros trafiquants. Au niveau communal, il existe à Lausanne des éducateurs extra-muraux et des intervenants de nuit pour favoriser le dialogue et la prévention auprès des jeunes. Contre toute attente, ils sont principalement cantonnés derrière leur bureau.



Le municipal lausannois en charge de l’enfance, jeunesse et quartier n’a pour le moment pas fait de proposition concrète ni tenu compte de postulats pourtant votés à la grande majorité. Pire, son parti issu de la gauche radicale estime que les dealers sont des «travailleurs précaires» victimes du système capitaliste et préfère défendre les squats qui les hébergent alors que plusieurs descentes de police ont permis d’y arrêter des grossistes et de révéler des caches de drogues et d’importantes sommes d’argent.

Enfin, pourquoi la tournée des îlotiers, cesse de 22 heures à 8 heures du matin? Dès leur départ, tous les dealers sont de retour au centre ville. À l’inverse de l’alcool prohibé à la vente en magasin dès 21 heures, les drogues sont donc en vente libre dès 22 heures, avec tous les dangers et désagréments qui accompagnent ce trafic. Que vont penser les milliers d’adolescents qui débarqueront à Lausanne en 2020 pour les JO de la Jeunesse?

Je pense que la lutte contre le deal de rue à Lausanne comme dans d’autres villes suisses n’est pas une fatalité. Zurich et Neuchâtel, en se débarrassant de leur scène ouverte de la drogue, en sont la preuve. Ce combat doit avant tout venir d’une volonté politique car des solutions existent. Je ne suis pas un politicien, mais juste un citoyen qui s’inquiète que tout ne soit pas mis en œuvre pour enrayer ce fléau.



* Réalisateur et producteur de documentaire. Il a publié ce printemps une tribune dans «24 heures» sur le deal de rue qui a suscité la controverse.

PAR BENOÎT GENECAND *

Des milliers de pixels ont fusé après mon post FB. Sur la forme plus que sur le fond. Ma désignation «brute de décoffrage» des dealers par leur couleur a déclenché un procès en xénophobie. Alors je le dis ici, je ne suis pas xénophobe, je n’ai pas peur de l’étranger. L’autre, au sens de Levinas, éveille plutôt ma curiosité. Ni ne suis misogyne: mon commentaire «pas très jolie» concernant la seule femme de la bande, ayant aussi créé des remous. Simple ajout littéraire, destiné à «faire vrai». Résultat? Personne ne doute de l’existence de cette femme! Pour rester dans les mots compliqués: misanthrope? A mes heures sombres, peut-être (ce doit être pour ça que j’apprécie les longues marches en solitaire). Et alors, c’est vrai, je peux devenir inutilement provocateur. Mauvais garçon même parfois.

Reste la question: alors on fait quoi contre le deal de rue?

Je vois trois pistes:

Dégager l’espace public. Ce qui exaspère les habitants, ce n’est pas le deal en tant que tel. Que des gens veuillent se défoncer, c’est leur problème. Ce qui gêne, c’est l’occupation éhontée de l’espace public pour commettre des actes répréhensibles, jour après jour, nuit après nuit, sans conséquence pour les dealers, alors que le moindre automobiliste qui laisse sa voiture dix minutes de trop se prend 40 balles! Les Neuchâtelois l’ont fait, les Zurichois aussi (voir les prises de position claires de Nicolas Feuz, procureur neuchâtelois, et du Zurichois Michael Herzig dans l’émission Infrarouge). Pourquoi serait-ce impossible à Genève?

On les harcèle, on pourrit le commerce, on taguenasse les acheteurs, on sort les uniformes la nuit aussi, on fait preuve de détermination et d’innovation. Le but? Que le deal se déplace dans des espaces privés ou qu’il se réalise «à la sauvette» dans des lieux convenus par SMS. Qu’il devienne invisible!

Deuxième mesure: promouvoir la légalisation du cannabis. Sortir cette substance du deal. En faire un produit contrôlé et taxé. Un produit local même (donc un revenu supplémentaire pour paysan innovant). Le cannabis est une drogue, c’est sûr. Et semble être devenu plus agressif avec les années (je ne peux pas vraiment juger, cela fait très longtemps que…). Mais l’alcool aussi est une drogue. Une drogue dure même. Et nous avons réussi à vivre avec. Et puis, je ne crois pas à une société sans drogue.

Clarifier enfin les liens entre asile et deal de rue. Combien des dealers ouest-africains sont demandeurs d’asile? Que faire pour que leurs demandes soient traitées rapidement et que l’éventuel renvoi soit exécuté immédiatement? Deux questions auxquelles l’accélération des procédures, qui entrera en vigueur en 2019, n’apporte que des réponses partielles.

La première mesure est du domaine cantonal. Il s’agit d’enfin mieux utiliser les forces de police du canton et de la ville pour que l’occupation de l’espace public cesse.

La deuxième et la troisième sont des mesures de compétence fédérale. Pour lesquelles je m’engage à déployer les efforts nécessaires.



* Conseiller général libéral-radical genevois. Il a lui aussi créé une polémique en dénonçant sur Facebook l’échec de la lutte contre le trafic de drogue.

