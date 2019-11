Easyjet Suisse dopé par le renforcement à Bâle

Aviation La compagnie à bas coût Easyjet veut compenser ses émissions de carbone et collaborer avec Airbus sur un avion hybride. Plus...

Transport aérien L'environnement économique pèse sur le bénéfice annuel de la compagnie aérienne britannique Easyjet . Plus...

Aviation Dans les cockpits du transporteur en Suisse, on fait face à des horaires plus difficiles qu’au sein du même groupe en Europe. Aucune harmonisation n’est en vue. Plus...